Modena volley, sconfitta a testa alta contro Perugia

Il tabellino

La Valsa Group parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Perugia risponde con Giannelli al palleggio, Ben Tara opposto, Ishikawa-Semeniuk martelli, Loser-Russo centrali con Colaci libero. Parte il match ed è subito punto a punto, 7-7. Modena piazza il break, 9-11 con Luca Porro protagonista. Cambia marcia la Sir, che mette la freccia e va sul 18-17. Il muro di Porro porta i gialli al 20-20 poi è Davyskiba a guidare Modena al 25-25. Perugia chiude 27-25 il primo parziale. Nel secondo set si va sul 5-5 con le due squadre che forzano al servizio. Continua l’equilibrio, 12-12 con Perry che si esalta al PalaBarton. Sanguinetti mette il 14-18 per una Modena che gioca un grande volley contro una grande squadra. Pardo Mati chiude 19-25 il secondo set. Nel terzo set Perugia va sul 10-8 con Giannelli che trova bene i suoi avanti. Si arriva al 18-15 con Modena che non molla nulla, poi Perugia chiude 25-21 il parziale. Nel quarto set si alza ancora il ritmo, 11-9 e Modena resta in scia. Cambia passo Perugia, che non sbaglia praticamente nulla e chiude 25-20 il set e 3-1 il match.La prossima gara di Modena Volley mercoledì sera al PalaPanini con Trento.Sir Safety Scai Perugia- Valsa Group Modena 3-1 (27-25, 19-25, 25-21, 25-20)Sir Safety Scai Perugia: Giannelli 8, Ben Tara 11, Plotnytskyi 13, Semeniuk 16, Russo 4, Loser 10, Colaci (L), Solé 1, Argilagos, Dzavoronok, Cvanciger. N.E.: Ishikawa, Gaggini (L), Crosato. All. Lorenzetti.Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 16, Davyskiba 13, Porro 19, Mati 9, Sanguinetti 7, Perry (L), Anzani 1. N.E.: Ajayi, Massari, Federici (L), Tauletta, Bento, Giraudo. All. Giuliani.Durata set: 32′, 26′, 27′, 31′- tot: 116′MVP: Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)Foto Modena volley