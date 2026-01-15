Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Il tabellinoValsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21)
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 7, Mati 6, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 8, Massari, Perry (L), Federici (L), Bento 10, Giraudo. N.E.: Ajayi, Tauletta, Anzani. All. Giuliani.
Itas Trentino: Sbertoli 4, Ramon 10, Resende Gualberto 7, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 5, Sandu (L), Bristot, Pesaresi, Laurenzano (L), Torwie 2. N.E.: Garcia Fernandez, Acquarone. All. Mendez.
ARBITRI: Giardini, Curto. NOTE – durata set: 23’, 26’, 29’, 29’; tot: 107’.
Spettatori: 3456. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)
FormazioniModena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto-Ramón martelli, Bartha-Flávio centrali con Laurenzano libero.
La garaI padroni di casa iniziano subito forte, due ace consecutivi di Buchegger per il 6-2 dopo i primi scambi e timeout Mendez. La squadra di Giuliani continua a spingere, Porro non sbaglia e 15-9 con timeout Itas Trentino.
Equilibrio anche nei primi scambi del quarto set: primo tempo di Mati, 9-8. Modena alza la voce e lotta in ogni azione, Bento a segno e 15-11 con timeout Mendez. Il PalaPanini è una bolgia: la squadra di Giuliani non molla di un centimetro e trascinata da un pubblico straordinario, porta a casa il parziale (25-21) e soprattutto il match (3-1).