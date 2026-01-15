Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Il tabellino

Una vittoria a tutto tondo quella di Modena Valsa Group, completata da una altrettanto strepitosa cornice di pubblico. Palapanini non in condizioni di tutto esaurito, sono 3.500 sugli spalti ma capaci di incitare la squadra come fossero il doppio.Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 7, Mati 6, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 8, Massari, Perry (L), Federici (L), Bento 10, Giraudo. N.E.: Ajayi, Tauletta, Anzani. All. Giuliani.Itas Trentino: Sbertoli 4, Ramon 10, Resende Gualberto 7, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 5, Sandu (L), Bristot, Pesaresi, Laurenzano (L), Torwie 2. N.E.: Garcia Fernandez, Acquarone. All. Mendez.ARBITRI: Giardini, Curto. NOTE – durata set: 23’, 26’, 29’, 29’; tot: 107’.Spettatori: 3456. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto-Ramón martelli, Bartha-Flávio centrali con Laurenzano libero.I padroni di casa iniziano subito forte, due ace consecutivi di Buchegger per il 6-2 dopo i primi scambi e timeout Mendez. La squadra di Giuliani continua a spingere, Porro non sbaglia e 15-9 con timeout Itas Trentino.Nonostante i tentativi della formazione ospite, Modena resta saldamente avanti e conquista nettamente il primo parziale: pallonetto vincente di Porro, 25-17 e 1-0. Itas Trentino reagisce in avvio di secondo set: Ramón a segno per il 5-9 e timeout Giuliani. La compagine di Mendez conferma e aumenta il proprio vantaggio, ace di Michieletto e 11-17. L’attacco vincente di Faure regala parziale (19-25) e parità (1-1). Prevale l’equilibrio all’inizio del terzo set, mani out di Bento e 7-7. Si lotta punto a punto, Bento super protagonista e 17-15 con due punti consecutivi dello schiacciatore brasiliano. Modena e Itas Trentino ribattono colpo su colpo in un finale di parziale davvero intenso e combattuto: ad avere la meglio sono i gialloblù con Porro scatenato in battuta, 25-21 e 2-1.Equilibrio anche nei primi scambi del quarto set: primo tempo di Mati, 9-8. Modena alza la voce e lotta in ogni azione, Bento a segno e 15-11 con timeout Mendez. Il PalaPanini è una bolgia: la squadra di Giuliani non molla di un centimetro e trascinata da un pubblico straordinario, porta a casa il parziale (25-21) e soprattutto il match (3-1).Modena resta al quarto posto in classifica a quota 34 punti e tornerà in campo domenica 18 gennaio (ore 19) in trasferta a Monza.