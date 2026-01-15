Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Strepitosa vittoria in casa davanti a 3500 sostenitori che porta il quarto posto in Superlega

2 minuti di lettura
Una vittoria a tutto tondo quella di Modena Valsa Group, completata da una altrettanto strepitosa cornice di pubblico. Palapanini non in condizioni di tutto esaurito, sono 3.500 sugli spalti ma capaci di incitare la squadra come fossero il doppio.

Il tabellino

Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21)
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 7, Mati 6, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 8, Massari, Perry (L), Federici (L), Bento 10, Giraudo. N.E.: Ajayi, Tauletta, Anzani. All. Giuliani.
Itas Trentino: Sbertoli 4, Ramon 10, Resende Gualberto 7, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 5, Sandu (L), Bristot, Pesaresi, Laurenzano (L), Torwie 2. N.E.: Garcia Fernandez, Acquarone. All. Mendez.
ARBITRI: Giardini, Curto. NOTE – durata set: 23’, 26’, 29’, 29’; tot: 107’.
Spettatori: 3456. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Itas Trentino risponde con Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto-Ramón martelli, Bartha-Flávio centrali con Laurenzano libero.

La gara

I padroni di casa iniziano subito forte, due ace consecutivi di Buchegger per il 6-2 dopo i primi scambi e timeout Mendez. La squadra di Giuliani continua a spingere, Porro non sbaglia e 15-9 con timeout Itas Trentino.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nonostante i tentativi della formazione ospite, Modena resta saldamente avanti e conquista nettamente il primo parziale: pallonetto vincente di Porro, 25-17 e 1-0. Itas Trentino reagisce in avvio di secondo set: Ramón a segno per il 5-9 e timeout Giuliani. La compagine di Mendez conferma e aumenta il proprio vantaggio, ace di Michieletto e 11-17. L’attacco vincente di Faure regala parziale (19-25) e parità (1-1). Prevale l’equilibrio all’inizio del terzo set, mani out di Bento e 7-7. Si lotta punto a punto, Bento super protagonista e 17-15 con due punti consecutivi dello schiacciatore brasiliano. Modena e Itas Trentino ribattono colpo su colpo in un finale di parziale davvero intenso e combattuto: ad avere la meglio sono i gialloblù con Porro scatenato in battuta, 25-21 e 2-1.
Equilibrio anche nei primi scambi del quarto set: primo tempo di Mati, 9-8. Modena alza la voce e lotta in ogni azione, Bento a segno e 15-11 con timeout Mendez. Il PalaPanini è una bolgia: la squadra di Giuliani non molla di un centimetro e trascinata da un pubblico straordinario, porta a casa il parziale (25-21) e soprattutto il match (3-1).
Modena resta al quarto posto in classifica a quota 34 punti e tornerà in campo domenica 18 gennaio (ore 19) in trasferta a Monza.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena volley, sconfitta a testa alta contro Perugia

Modena volley, sconfitta a testa alta contro Perugia

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Volley superlega: Modena cade a Trento

Volley superlega: Modena cade a Trento

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Atletica: parte bene il 2026 de La Fratellanza

Atletica: parte bene il 2026 de La Fratellanza

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

Promozione, United Carpi-Montombraro nel ricordo di Bigi

Serie D, Bertani (Cittadella): 'Noi siamo la sesta incomoda'

Serie D, Bertani (Cittadella): 'Noi siamo la sesta incomoda'