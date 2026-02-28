Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

Arrivano al Braglia i biancoscudati del Padova dell’ex Di Mariano, in una gara nella quale al Modena servono punti per continuare la striscia positiva e proseguire nell’abbrivio delle tre ultime vittorie consecutive. Una gara doppiamente importante perché segna l’avvio di un vero e proprio tour de force che attende il campionato di serie B, che da oggi e fino al 21 marzo ha in calendario sei gare, in un lasso di tempo ravvicinato, con due turni infrasettimanali, martedì 3 e martedì 17 marzo. In queste sei gare il Modena giocherà 4 volte in casa e due sole volte in trasferta; in casa, nell’ordine, gli avversari saranno Padova, Cesena, Spezia e Mantova, mentre fuori casa i gialli saranno attesi dall’Entella e dallo scontro diretto a Catanzaro. Un vero e proprio punto di svolta del campionato, che al termine di questo ciclo impegnativo di gare, potrà dare qualche risposta definitiva.Il Padova ha giocato a Modena in 43 occasioni: nei precedenti ci sono 26 vittorie dei gialli, 11 pareggi e sole 6 vittorie del Padova; l’ultima al Braglia risale al 18.4.2021, campionato di serie C, il Modena di Mignani vinse 3 a 0; il Padova non vince al Braglia dal 9.9.19, sempre serie C, 1 a 0 per i patavini.In questo campionatoil Padova ha giocato fuori casa fino ad ora in 13 occasioni con un discreto rendimento, ottenendo 15 punti frutto di 4 vittorie, 3 pareggi, e 6 sconfitte, condite da 11 reti segnate e 16 subite; gli ospiti cercano punti per raggiungere velocemente il traguardo della salvezza, perche sono reduci da una striscia di 5 punti nelle ultime 7 partite, ma il Modena, che insegue invece il traguardo del quinto posto, che può essere raggiungibile, non può permettersi di concedere sconti.Per la partita di oggi, oltre alle croniche assenze di Sersanti e Pyythia, si aggiunge quella dello squalificato Tonoli, mentre il rientrante Gerli dovrebbe essere tra gli undici di base; ancora tra i convocati il giovane prodotto della primavera gialloblù, classe 2009, Tito Maria Fabbri. Nel 3-5-2 iniziale, Sottil dovrà valutare se dare spazio a qualche rotazione, in ragione degli impegni ravvicinati e delle condizioni fisiche dal gruppo; probabile però che il mister dia spazio a qualche rotazione nella gara di martedì prossimo. Per l’undici di partenza di oggi, davanti a Chichizola, probabili Dellavalle, Nador e Nieling, a meno che il mister riproponga Adorni centrale, tenendo Nador per il centrocampo; in mezzo, se Gerli giocherà dall’inizio, possibile la conferma della linea a cinque composta da Zanimacchia, Massolin, Gerli appunto, Santoro e Zampano;davanti, probabile il duo visto nelle ultime gare composto da De Luca e Ambrosino.Arbitra la partita Calzavara di Varese, neopromosso quest’anno dalla serie C, con il quale il Modena nei due precedenti, disputati entrambi in questa stagione, ha una vittoria e una sconfitta; il Padova ha invece incrociato il fischietto lombardo in quattro occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.Calcio di inizio alle ore 15.00 in uno stadio Braglia che sarà come sempre pronto a spingere il canarino, affinchè riesca a fare un solo boccone della gallina padovana, dopo averla spennata.