Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

In questo campionato il Padova ha giocato fuori casa fino ad ora in 13 occasioni con un discreto rendimento, ottenendo 15 punti

3 minuti di lettura
Arrivano al Braglia i biancoscudati del Padova dell’ex Di Mariano, in una gara nella quale al Modena servono punti per continuare la striscia positiva e proseguire nell’abbrivio delle tre ultime vittorie consecutive. Una gara doppiamente importante perché segna l’avvio di un vero e proprio tour de force che attende il campionato di serie B, che da oggi e fino al 21 marzo ha in calendario sei gare, in un lasso di tempo ravvicinato, con due turni infrasettimanali, martedì 3 e martedì 17 marzo. In queste sei gare il Modena giocherà 4 volte in casa e due sole volte in trasferta; in casa, nell’ordine, gli avversari saranno Padova, Cesena, Spezia e Mantova, mentre fuori casa i gialli saranno attesi dall’Entella e dallo scontro diretto a Catanzaro. Un vero e proprio punto di svolta del campionato, che al termine di questo ciclo impegnativo di gare, potrà dare qualche risposta definitiva.

Il Padova ha giocato a Modena in 43 occasioni: nei precedenti ci sono 26 vittorie dei gialli, 11 pareggi e sole 6 vittorie del Padova; l’ultima al Braglia risale al 18.4.2021, campionato di serie C, il Modena di Mignani vinse 3 a 0; il Padova non vince al Braglia dal 9.9.19, sempre serie C, 1 a 0 per i patavini.

In questo campionato
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
il Padova ha giocato fuori casa fino ad ora in 13 occasioni con un discreto rendimento, ottenendo 15 punti frutto di 4 vittorie, 3 pareggi, e 6 sconfitte, condite da 11 reti segnate e 16 subite; gli ospiti cercano punti per raggiungere velocemente il traguardo della salvezza, perche sono reduci da una striscia di 5 punti nelle ultime 7 partite, ma il Modena, che insegue invece il traguardo del quinto posto, che può essere raggiungibile, non può permettersi di concedere sconti.

Per la partita di oggi, oltre alle croniche assenze di Sersanti e Pyythia, si aggiunge quella dello squalificato Tonoli, mentre il rientrante Gerli dovrebbe essere tra gli undici di base; ancora tra i convocati il giovane prodotto della primavera gialloblù, classe 2009, Tito Maria Fabbri. Nel 3-5-2 iniziale, Sottil dovrà valutare se dare spazio a qualche rotazione, in ragione degli impegni ravvicinati e delle condizioni fisiche dal gruppo; probabile però che il mister dia spazio a qualche rotazione nella gara di martedì prossimo. Per l’undici di partenza di oggi, davanti a Chichizola, probabili Dellavalle, Nador e Nieling, a meno che il mister riproponga Adorni centrale, tenendo Nador per il centrocampo; in mezzo, se Gerli giocherà dall’inizio, possibile la conferma della linea a cinque composta da Zanimacchia, Massolin, Gerli appunto, Santoro e Zampano;
davanti, probabile il duo visto nelle ultime gare composto da De Luca e Ambrosino.

Arbitra la partita Calzavara di Varese, neopromosso quest’anno dalla serie C, con il quale il Modena nei due precedenti, disputati entrambi in questa stagione, ha una vittoria e una sconfitta; il Padova ha invece incrociato il fischietto lombardo in quattro occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Calcio di inizio alle ore 15.00 in uno stadio Braglia che sarà come sempre pronto a spingere il canarino, affinchè riesca a fare un solo boccone della gallina padovana, dopo averla spennata.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
I campioni Iorio e Abbadini aprono a Modena i Top Event di ginnastica artistica

I campioni Iorio e Abbadini aprono a Modena i Top Event di ginnastica artistica

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

Mostro di Modena: 1100 firme per riaprire otto omicidi irrisolti

Mostro di Modena: 1100 firme per riaprire otto omicidi irrisolti

Modena, sgomberati bivacchi nelle palazzine di via Repubblica di Montefiorino: 13 abusivi

Modena, sgomberati bivacchi nelle palazzine di via Repubblica di Montefiorino: 13 abusivi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance

Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance