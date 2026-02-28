Serie B, Modena - Padova: parziale 0-2

Gara partita malissimo con i primi 6 minuti piena di scontri e scivolate. Gioco quasi sempre fermo. Difficile da interpretare. Al 7, complice una distrazione a centrocampo, Kevin Lasagna, ex Carpi, ne approfitta e praticamente da solo gonfia la rete di Chichizola. Passano altri 7 minuti e per il Padova è raddoppio. Modena sempre fuori fase. Timida reazione nell'ultimo quarto d'ora ma le conclusioni non impensieriscono mai il portiere avversario. Negli spogliatoi sotto di due gol. I gialloblù lasciano il campo tra i fischi.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua