Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie B, Modena - Padova: parziale 0-2

Serie B, Modena - Padova: parziale 0-2

Lasagna approfitta di un errore a centrocampo del Modena e al 7' segna il vantaggio. Raddoppio di Faedo al 14' su calcio d'angolo

1 minuto di lettura
Gara partita malissimo con i primi 6 minuti piena di scontri e scivolate. Gioco quasi sempre fermo. Difficile da interpretare. Al 7, complice una distrazione a centrocampo, Kevin Lasagna, ex Carpi, ne approfitta e praticamente da solo gonfia la rete di Chichizola. Passano altri 7 minuti e per il Padova è raddoppio. Modena sempre fuori fase. Timida reazione nell'ultimo quarto d'ora ma le conclusioni non impensieriscono mai il portiere avversario. Negli spogliatoi sotto di due gol. I gialloblù lasciano il campo tra i fischi.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

Ogni tanto serve un paladino del cambiamento

Ogni tanto serve un paladino del cambiamento

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

Modena, oggi arriva il Padova per continuare la striscia positiva

I campioni Iorio e Abbadini aprono a Modena i Top Event di ginnastica artistica

I campioni Iorio e Abbadini aprono a Modena i Top Event di ginnastica artistica

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

Modena est, i condomini rimasti al porta a porta scrivono a Hera: 'Date anche a noi i cassonetti'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance

Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance