Strage di Modena, rischio di sottovalutazione

Negli ultimi giorni tra Modena e Reggio Emilia si sono verificati tre episodi che hanno coinvolto soggetti di origine nordafricana, con richiami espliciti all'islamismo radicale o a minacce di attentato. La domanda che pongo riguarda il modo in cui questi fatti vengono raccontati. Quando emerge una possibile matrice ideologica o religiosa, siamo di fronte a un fenomeno che merita di essere analizzato come tale oppure tende a prevalere immediatamente la lettura della fragilità psichiatrica, della marginalità sociale o del disagio individuale? Non c'è il rischio che, per timore di alimentare tensioni identitarie, si finisca per sottovalutare aspetti che sarebbero considerati centrali se i protagonisti appartenessero ad altri contesti culturali o politici?
Nell'attesa di un suo cortese cenno di riscontro, la saluto cordialmente.
Ulisse Stanzani
Gentile lettore,
il rischio di sottovalutazione esiste nella misura in cui il racconto si discosta dai dati disponibili e dalla analisi dei fatti. Nel caso specifico di Modena è stato il ministro Piantedosi (video sopra) a offrire una interpretazione slegata dal terrorismo islamico e collegata invece al disagio psichico dell'autore. Piantedosi ha addirittura aggiunto che 'Modena deve stare tranquilla'. Davanti a un ministro, peraltro di un Governo di centrodestra, che esterna queste considerazioni, quali altre letture dovrebbero dare i responsabili delle amministrazioni locali?
Giuseppe Leonelli