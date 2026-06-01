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Strage di Modena, rischio di sottovalutazione

Strage di Modena, rischio di sottovalutazione

Nel caso specifico di Modena è stato il ministro Piantedosi a offrire una interpretazione slegata dal terrorismo islamico, affermando che 'la città deve stare tranquilla'

2 minuti di lettura
Caro direttore,
Negli ultimi giorni tra Modena e Reggio Emilia si sono verificati tre episodi che hanno coinvolto soggetti di origine nordafricana, con richiami espliciti all'islamismo radicale o a minacce di attentato. La domanda che pongo riguarda il modo in cui questi fatti vengono raccontati. Quando emerge una possibile matrice ideologica o religiosa, siamo di fronte a un fenomeno che merita di essere analizzato come tale oppure tende a prevalere immediatamente la lettura della fragilità psichiatrica, della marginalità sociale o del disagio individuale? Non c'è il rischio che, per timore di alimentare tensioni identitarie, si finisca per sottovalutare aspetti che sarebbero considerati centrali se i protagonisti appartenessero ad altri contesti culturali o politici?
Nell'attesa di un suo cortese cenno di riscontro, la saluto cordialmente.
Ulisse Stanzani

 

Gentile lettore,
il rischio di sottovalutazione esiste nella misura in cui il racconto si discosta dai dati disponibili e dalla analisi dei fatti. Nel caso specifico di Modena è stato il ministro Piantedosi (video sopra) a offrire una interpretazione slegata dal terrorismo islamico e collegata invece al disagio psichico dell'autore. Piantedosi ha addirittura aggiunto che 'Modena deve stare tranquilla'. Davanti a un ministro, peraltro di un Governo di centrodestra, che esterna queste considerazioni, quali altre letture dovrebbero dare i responsabili delle amministrazioni locali?
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Detto questo il ministro dell'Interno ha parlato in questo modo all'indomani della strage, ma nei giorni successivi il premier Meloni ha usato parole differenti. Ovviamente se cambiano i dati a disposizione, cambia anche la lettura. Senza minimizzazioni e senza allarmismi.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

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