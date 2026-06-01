Strage di Modena, rischio di sottovalutazione

Caro direttore,Negli ultimi giorni tra Modena e Reggio Emilia si sono verificati tre episodi che hanno coinvolto soggetti di origine nordafricana, con richiami espliciti all'islamismo radicale o a minacce di attentato. La domanda che pongo riguarda il modo in cui questi fatti vengono raccontati. Quando emerge una possibile matrice ideologica o religiosa, siamo di fronte a un fenomeno che merita di essere analizzato come tale oppure tende a prevalere immediatamente la lettura della fragilità psichiatrica, della marginalità sociale o del disagio individuale? Non c'è il rischio che, per timore di alimentare tensioni identitarie, si finisca per sottovalutare aspetti che sarebbero considerati centrali se i protagonisti appartenessero ad altri contesti culturali o politici?Nell'attesa di un suo cortese cenno di riscontro, la saluto cordialmente.

a offrire una interpretazione slegata dal terrorismo islamico e collegata invece al disagio psichico dell'autore. Piantedosi ha addirittura aggiunto che 'Modena deve stare tranquilla'. Davanti a un ministro, peraltro di un Governo di centrodestra, che esterna queste considerazioni, quali altre letture dovrebbero dare i responsabili delle amministrazioni locali?

Gentile lettore,il rischio di sottovalutazione esiste nella misura in cui il racconto si discosta dai dati disponibili e dalla analisi dei fatti. Nel caso specifico di Modena è stato il ministro PiantedosiGiuseppe Leonelli