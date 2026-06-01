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Strage di Modena: conclusa l’attività del numero di supporto psicologico, 48 le chiamate totali

Strage di Modena: conclusa l’attività del numero di supporto psicologico, 48 le chiamate totali

In seguito alla cessazione di telefonate da parte dei cittadini, termina l’esperienza del numero di emergenza, ma non l’attività di ascolto e presa in carico

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48 contatti al numero di telefono di emergenza, di cui 46 nella prima settimana, ma anche 12 operatori tra 118, CRI e altri volontari presi in carico con un incontro di debriefing, più altri 3 operatori e forze dell’ordine accolti in colloquio individuale; infine, una trentina di partecipanti all’incontro aperto ai cittadini il 21 maggio. Sono i numeri dell’attività di Psicologia dell’emergenza messa in campo dall’Azienda USL di Modena all’indomani dell’evento del 16 maggio scorso: un team specializzato che, in collaborazione con il Comune di Modena, ha offerto supporto alle persone coinvolte direttamente o indirettamente, anche recandosi sul posto per incontrare i commercianti. Tutto ciò si aggiunge all’importante lavoro della Psicologia ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che da subito si è affiancata alle persone ferite e ricoverate a Baggiovara e al Policlinico.

 

Dopo due settimane di presidio, è stata sospesa la linea telefonica per l'emergenza attivata nella mattinata di domenica 17 maggio, anche per l’esaurirsi delle chiamate negli ultimi giorni. Non si ferma invece il lavoro dei professionisti della psicologia, che rimarranno disponibili per coloro che sentissero il bisogno di un colloquio attraverso tutti i Centri di psicologia clinica dell’Azienda Usl.

 

'L’approccio della psicologia dell’emergenza in questo evento è stato molto importante – dichiara Federica Ronchetti, direttrice della psicologia clinica Ausl –.

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Poiché fin dalle prime ore varie difficoltà psico-fisiche possono colpire chi è stato coinvolto, è fondamentale aiutare queste persone a dare un nome ai sintomi, spiegare che sono reazioni normali a fronte di un avvenimento che normale non è. Questa gestione è stata importante anche per noi professionisti, per rinnovare sul campo le competenze acquisite nel campo della gestione delle emergenze, al fine di migliorare ulteriormente i nostri servizi. Ricordiamo a tutti i cittadini che le possibilità di aiuto non si esauriscono e che rimaniamo disponibili tramite i percorsi ordinari della Psicologia clinica. È infine importante per tutti coloro che si sentono ancora colpiti da quanto accaduto, concedersi del tempo, condividere con i propri cari le proprie emozioni, riprendere sani stili di vita, piccole strategie che possono aiutare a superare questo momento critico'.

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