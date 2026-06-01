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Colpito da malore, muore durante una escursione

Colpito da malore, muore durante una escursione

Tragedia a Cima Tauffi. L'uomo, un 39enne residente a Budrio

1 minuto di lettura

L’allarme è stato lanciato da un gruppo di amici per un improvviso malore che ha colpito uno di loro. Il gruppo stava svolgendo l’escursione con l’intenzione di raggiungere il Lago della Ninfa.

È stato attivato l’elisoccorso da Pavullo, mentre i tecnici del SAER si sono portati sul posto in supporto alle operazioni di soccorso. Una volta raggiunto il paziente, un uomo nato nel 1987 e residente a Budrio, nonostante le manovre di rianimazione , non c’è stato nulla da fare.

Ottenuta l’autorizzazione del magistrato, è stata disposta la rimozione della salma. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero, che ha trasportato il corpo al campo sportivo di Fanano, dove è stato affidato alle onoranze funebri.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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