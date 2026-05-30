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Tragedia a Reggio Emilia, fa il bagno nel torrente ma non riemerge: morto 14enne

Tragedia a Reggio Emilia, fa il bagno nel torrente ma non riemerge: morto 14enne

Sul posto della tragedia è arrivata la madre con altri famigliari e amici: i sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita, nel fondo del torrente

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Tragedia nel reggiano. Il corpo di un 14enne è stato recuperato dai sommozzatori a Rivalta dalle acque del torrente Crostolo. Il ragazzo questa mattina si era trovato insieme a degli amici per fare un bagno ma non è più riemerso dall'acqua. Gli amici hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e 118.

Il giovane, di origine straniera, era nato a Reggio Emilia. Sul posto della tragedia è arrivata la madre con altri famigliari e amici: i sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita, nel fondo di quel tratto di torrente.

Foto archivio

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