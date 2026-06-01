Modena, tour 5.30 - 2026: the secret ingredient

Dopo Verona, Milano e Torino, il tour 5.30 “The Secret Ingredient” arriverà a Modena, nella città dove tutto è iniziato, venerdì 5 giugno per celebrare la diciottesima edizione! Partenza e arrivo al Parco Novi Sad. Una corsa che non è soltanto una corsa. 5.3 km nel cuore della città alle 5.30 del mattino, per ispirare le persone a coltivare il proprio benessere quotidiano, in modo condiviso e sostenibile.

La prima edizione della 5.30 si svolse proprio a Modena nel 2009 con 570 partecipanti, nel 2025 abbiamo coinvolto oltre 33.000 persone in tutta Italia. Il progetto 5.30 è una sveglia puntata sul benessere per promuovere sani stili di vita, che in 17 anni si diffuso nelle scuole, nelle università, nelle aziende e nelle carceri; esportato nel Regno Unito e nel 2019, anche negli USA (New York).

E anche quest’anno a Modena per tutti i partecipanti potranno gustare al ristoro finale, le Ciliegie di Cristina, offerte da Gian Carlo e Vanna Pivetti, i genitori di Cristina per ricordare la loro figlia e sostenere la missione di 5.30.

Al fianco di 5.30 ci sarà come il Panathlon Club di Modena e la Presidente, Maria Carafoli, ribadisce 'l’importanza di stimolare le persone a migliorare il proprio stile

di vita grazie al movimento, lo sport e la sana alimentazione'.

E come da tradizione a Modena l’appuntamento è venerdì 5 giugno, e l’evento sarà realizzato grazie alla collaborazione fra Ginger SSD, la Podistica Interforze e di SKA Sicura.





Oltre al progetto 5.30 Scuola, 5.30 propone a tutti partecipanti che si iscrivono on line di fare una donazione alla Fondazione Hospice “Dignità per la vita Cristina Pivetti”; in tutte le tappe del tour, 5.30 dona 1 euro per ogni iscritto all’associazione che collabora nella gestione dell’evento, per realizzare un progetto sul territorio e, tutte le ciliegie in eccedenza alla fine di ogni tappa, vengono donate a realtà locali della città ospitante. Inoltre, le t-shirt che rimangono a fine tour, sono donate alla Protezione Civile; per questo motivo 5.30 è stata insignita con le medaglie di benemerenza dalla Croce Rossa Italiana e dall’Ordine dei Cavalieri di Malta.





La t-shirt

'The Secret Ingredient è lo slogan del 2026, stampato su tutte le t-shirt. L'ingrediente segreto ci rende unici. Per avere una vita piena - nelle relazioni, nel lavoro, nei diversi contesti in cui siamo immersi quotidianamente - si pensa di dover somigliare a qualcun altro, cercando di imitarne il percorso - fanno sapere i promotori -.

La curiosità, invece, può aprire le porte a qualcosa di inesplorato che è già dentro di noi: l'ingrediente segreto, la nostra firma autentica, l’essenza invisibile che ci rende unici. È ciò che ci distingue, aggiungendo un sapore inimitabile alle nostre interazioni. È la magia del nostro spirito ed è impossibile da replicare. La scelta del colore grigio per la T-Shirt: l’ingrediente segreto si confonde tra la folla, nelle città, per essere apprezzato quando il momento è propizio'.