'Caronte era un traduttore': incontro con Simona Brogli alla Ubik di Modena

'Caronte era un traduttore'. E' questo il titolo dell'incontro che vedrà un dialogo tra Simona Brogli e Francesca Lorandini che si terrà alla Ubik di Modena giovedì 4 giugno alle 18.

Laureata in Lingue all’Università di Bologna, Simona Brigli lavora come traduttrice editoriale da circa 20 anni. Dopo aver esplorato il settore della saggistica e della narrativa per adulti, ora la sua attività verte principalmente sulla letteratura per ragazzi. È la voce italiana di Suzanne Collins per la trilogia Hunger Games e la serie Underland Chronicles, di Andrew Fukuda per la trilogia The Hunt, di Janet Tashjian per My life as a Book e My Life as a Stuntboy.