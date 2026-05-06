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San Prospero, sabato sera omaggio a Maria Callas tra musica, emozione e inclusione

San Prospero, sabato sera omaggio a Maria Callas tra musica, emozione e inclusione

Il concerto 'Vissi d'arte, vissi d'amore' di Ologramma, promosso dall'Amministrazione comunale

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La musica come incontro, espressione e condivisione: è questo lo spirito che anima il concerto 'Vissi d'arte, vissi d'amore' di Ologramma, promosso dall'Amministrazione comunale e in programma sabato 9 maggio alle 20.30 presso Villa Tusini, a San Prospero.

L'evento rappresenta un intenso e suggestivo omaggio alla figura indimenticabile di Maria Callas, icona senza tempo della lirica internazionale. Attraverso l'interpretazione di un gruppo di artisti, il pubblico sarà accompagnato in un percorso emozionale capace di restituire tutta la profondità, la passione e la straordinaria sensibilità che hanno reso unica la 'Divina'.

La serata si configura come un momento speciale in cui arte e inclusione si incontrano: non solo un concerto, ma un'occasione per vivere da vicino il fascino e la grandezza di una delle voci più straordinarie di tutti i tempi, riscoprendo il potere della musica come linguaggio universale.

'L'iniziativa si inserisce all'interno di un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dall'Amministrazione comunale, volto a sostenere e sviluppare iniziative dedicate all'inclusione. In particolare, si intende valorizzare e implementare attività rivolte a persone fragili, offrendo loro opportunità concrete per 'essere viste', emergere e farsi conoscere attraverso le proprie abilità e capacità - spiega il Comune -. Questo impegno si collega a progettualità già avviate sul territorio, come il Forum della Disabilità del Distretto di Mirandola, promosso da tutti i Comuni del Distretto, con l'obiettivo di costruire una rete condivisa e partecipata sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale'.

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