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Vis San Prospero, l'ultimo regalo di Enzo Cestari

Vis San Prospero, l'ultimo regalo di Enzo Cestari

Completato l’accordo con gli ex-Rubiera Vanacore e Afzaz

1 minuto di lettura

La Vis San Prospero ha ufficializzato nella tarda serata di 17 giugno di avere completato l’accordo con gli ex-Rubiera Vanacore e Afzaz.

Vanacore punta di movimento di sicuro valore con un passato tra i professionisti del Trapani ed uno score recente di oltre 60 marcature nelle ultime 3 stagioni, corredata nella stagione appena concluda dalle semifinali playoff regionali da capitano della Rubierese.

Afzaz terzino a tutta fascia, con un passato nelle giovanili del Carpi ed una militanza nella Rubierese, con cui oltre alla promozione dalla 2° categoria ed alla coppa di categoria (2022/2023), ha seguito il suo capitano in questa nuova avventura vissina.

Nicola 'Enzo' Cestari col DS Rossi avevano seguito la trattativa avviata a fine maggio; era già prevista in dirittura d’arrivo lo scorso venerdì 12 giugno, ma la tragica scomparsa del vicepresidente ha fatto slittare di qualche giorno la formalizzazione, per rispetto alla famiglia.

'Sono molto soddisfatto - dichiara il Ds Rossi - i ragazzi sono di valore, li seguivamo dallo scorso torneo e soprattutto fanno parte di quegli obbiettivi discussi e gestiti in prima persona da Enzo'.

'E’ un segnale che diamo - insieme a Max e Raffaele ed a tutta la Vis – per onorare e portare avanti fin da subito le sue idee; questi innesti inoltre daranno a mister Pizzo ed allo staff tecnico opportunità ancora maggiori di miglioramento e crescita del gruppo squadra. Grazie Enzo'.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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