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Jonathan Milan vince l’ultima tappa del Giro d'Italia che incorona Vingegaard

Jonathan Milan vince l’ultima tappa del Giro d'Italia che incorona Vingegaard

Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km

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Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso in ottava posizione. La tappa è scivolata via con i soliti festeggiamenti e la celebrazione delle varie maglie, tra cui Jonas Vingegaard, vincitore dell’edizione 109. I primi scatti sono cominciati all’ingresso del circuito della Capitale, Ben Turner (Netcompany Ineos) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) hanno provato a guadagnare qualche secondo di vantaggio, ma sono stati subito riassorbiti dal gruppo. Ai -40 Rochas (Groupama – FDJ United) e Tobias Bayer (Alpecin – Premier Tech) hanno guadagnato circa 15″ di vantaggio sul gruppo principale, Sobrero ha cercato di accorciare sulla fuga per rompere i cambi e far ricucire lo strappo alla Lidl-Trek.

Il gruppo è tornato nuovamente compatto a circa due giri dalla conclusione, Ganna ha poi cercato di sorprendere tutti, ma il cronoman italiano è stato seguito a ruota ancora da Sobrero e Stuyven, l’azione è terminata a tre chilometri dalla conclusione. A vincere la volata è stato Jonathan Milan, con uno scatto decisivo che ha sorpreso tutti.

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