Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

L’atleta del nostro Appennino aveva rimediato durante un allenamento in Austria, una lesione al crociato

C’è un po’ di Modena in queste olimpiadi di Milano Cortina 2026. Flora Tabanelli, dal Lago Scaffaiolo tra Fanano e Sestola, ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air, disciplina nella quale è detentrice della coppa del mondo e con la quale ha portato a 23 il numero di medaglie conquistate dalla delegazione azzurra in questa edizione.

Il podio di Flora ha dell’incredibile in quanto poco più di tre mesi fa, l’atleta del nostro Appennino aveva rimediato durante un allenamento in Austria, una lesione al crociato che aveva rischiato di compromettere la partecipazione ai giochi. Per sua stessa ammissione, l’aver fatto la riabilitazione nella stessa struttura in cui era presente Federica Brignone, le ha dato la forza e la determinazione di poter gareggiare e ottenere quindi un grande risultato.

Flora Tabanelli è arrivata terza con un punteggio di 178,25 dietro alla canadese Oldham che è ha vinto l’oro con un punteggio di 180,75 e la cinese Gu, argento con 179 punti.

