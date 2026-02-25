Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Il tabellino

Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-21)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 13, Mati 8, Buchegger 13, Porro 15, Sanguinetti 11, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Ikhbayri 1, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Bento, Denina. All. Giuliani.Rana Verona: Planinsic 0, Sani 19, Nedeljkovic 11, Gironi 13, Mozic 4, Vitelli 0, Cortesia 4, Valbusa 0, D’Amico (L), Bonisoli 0, Glatz 5. N.E. Christenson. All. Soli. ARBITRI: Curto, Pozzato.NOTE – durata set: 26′, 29′, 30′, 27′; tot: 112′.MVP: Amir Tizi-OualouMatch importante al PalaPanini con pregara in cui viene consegnata la maglia numero 4 al capitano del Modena calcio Pergreffi e il premio MVP di gennaio della Superlega a Luca Porro.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Verona risponde con Planinsic al palleggio, Gironi opposto, Mozic-Sani martelli, Vitelli-Nedeljkovic centrali con D’Amico libero.Parte forte Modena, Verona risponde colpo su colpo, si arriva al 13-14. Piazza il break Modena, i gialli vanno sul 21-19 dopo l’ace di Buchegger. Il tocco di prima di Tizi-Oualou e l’ace di Sanguinetti portano la Valsa 24-20 che poi chiude 25-23 il primo parziale.Il secondo set è tiratissimo con un punto a punto serrato, 14-15.Si arriva al 20-22 con Verona che alza i giri del motore e chiude 23-25 il set.Nel terzo parziale Modena scappa sul 9-6 poi è 18-15. I gialli chiudono 26-24 il parziale. Nel quarto set Modena scappa via e chiude 25-21 il set blindando match e quarto posto, i playoff saranno con Piacenza, con la prima gara al PalaPanini.Foto: Modena Volley