Volley playoff: non si ferma la corsa di Modena, vittoria con Milano

Il tabellino

Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-1 (25-23, 38-36, 22-25, 25-22)





Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Porro 15, Mati 10, Buchegger 18, Bento 2, Sanguinetti 12, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Davyskiba 14, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri. All. Giuliani.





Allianz Milano: Kreling 2, Otsuka 12, Masulovic 1, Reggers 30, Ichino 3, Caneschi 7, Corbetta (L), Catania (L), Lindqvist 0, Rotty 9, Di Martino 1. N.E. Barbanti, Benacchio. All. Piazza.





ARBITRI: Luciani, Serafin. NOTE – Spettatori 2838, durata set: 27’, 44’, 28’, 29’; tot: 128’.

MVP: Pardo Mati (Valsa Group Modena)





Formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Kreling al palleggio, Reggers opposto, Ichino-Otsuka martelli, Masulovic-Caneschi centrali con Catania libero.





La gara

La formazione ospite comincia meglio, attacco vincente di Reggers per il 5-10 e timeout Giuliani. I padroni di casa provano a rientrare nel match con l’ingresso di Davyskiba e Tizi-Oualou protagonista, 10-13 e timeout Piazza. Modena insiste e aggancia i meneghini, Buchegger a segno e parità sul 20-20. Si prosegue punto a punto, è l’ace di Porro a regalare in rimonta il primo set ai gialloblù: 25-23 e 1-0.





Avvio equilibrato di secondo parziale, pallonetto di Sanguinetti e 8-7 dopo i primi scambi.

Le due squadre lottano su ogni pallone, mani out di Porro e 17-17. Come successo nel primo set, si continua punto a punto: l’attacco out di Reggers conclude un parziale infinito (durato 44 minuti) e davvero equilibrato: 38-36 e 2-0.





Inizio positivo di terzo set per i gialloblù, ace di Mati e 10-6. Milano reagisce, 16-15 e timeout Giuliani. La compagine lombarda alza la voce e conquista il parziale, 22-25 con punto finale di Reggers e 2-1. Modena inizia forte, Sanguinetti non sbaglia e 9-6 in una partita molto equilibrata. Porro e compagni non mollano di un centimetro, lo schiacciatore canarino passa in attacco per il 16-13 e timeout Piazza. I gialloblù mantengono alto il livello di attenzione, conquistando set (25-21 con attacco vincente di Davyskiba) e match (3-1). Modena passa dunque avanti 1-0 nella serie di semifinale playoff quinto posto contro Milano e tornerà in campo domenica 26 aprile (ore 17) a Milano per gara 2.