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Modena Sitting Volley, Coppa Promozionale Uisp: girone di andata chiuso al secondo posto

Modena Sitting Volley, Coppa Promozionale Uisp: girone di andata chiuso al secondo posto

L’avventura di Modena Sitting Volley nella seconda Coppa Promozionale di sitting volley, competizione nazionale organizzata da UISP che coinvolge tredici squadre

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Ha preso il via domenica 12 aprile l’avventura di Modena Sitting Volley nella seconda Coppa Promozionale di sitting volley, competizione nazionale organizzata da UISP che coinvolge tredici squadre provenienti da tutta Italia.

 

Inseriti nel girone C insieme a CUS Verona, Villanova Volley Castenaso e Pallavolo Bacci, i gialloblù hanno affrontato la prima giornata con determinazione nonostante alcune assenze dell’ultimo minuto. La squadra, detentrice del titolo conquistato alle Finals 2025 di Rimini, ha saputo reagire dopo un avvio complicato.
Nel match d’esordio è arrivata la sconfitta per 3-0 contro CUS Verona, ma Modena ha subito rialzato la testa imponendosi 2-1 sulla Pallavolo Bacci. A chiudere la giornata, una prestazione convincente contro Villanova Volley, superato con un netto 3-0.

 

Al termine del girone d’andata, i gialloblù occupano il secondo posto in classifica a quota 5 punti, alle spalle di CUS Verona a punteggio pieno. Seguono Pallavolo Bacci a quota 4 punti e Villanova Volley a 0.

 

Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 maggio, quando il girone di ritorno si disputerà alla palestra Ferrari di Fiorano: Modena Sitting Volley cercherà di consolidare il proprio percorso nella competizione.

 

Roster Modena Sitting Volley: Michele Melotti, Ivo Parmiggiani, Luca Giberti, Luca Giberti, Francesca Grazia, Eleonora Agosta, Katrin Ramos, Asia Russo

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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