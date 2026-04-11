Modena Volley-Villa d’Oro, al PalaPanini il derby di Serie B nel ricordo di Emiliano “Tammy” Ferrari

L'occasione della gara disputata oggi pomeriggio al PalaPanini tra Modena Volley e Villa d’Oro, entrambe le società hanno voluto ricordare Emiliano Ferrari, per tutti “Tammy”. Prima del match si sono ritrovati al PalaPanini tantissimi addetti ai lavori che con Ferrari hanno condiviso lavoro ed emozioni, in suo ricordo è stata scattata una foto di gruppo cui è seguito un minuto di silenzio a ridosso dell’inizio del match.

Responsabile tecnico del settore giovanile maschile e punto di riferimento al fianco di Manuel Armaroli, Ferrari ha rappresentato negli anni una figura importante per il club, contribuendo alla crescita sportiva e umana di tanti giovani atleti.





Queste le parole di Manuel Armaroli: “Qui abbiamo uno spicchio molto importante della vita di Tammy. A tutti noi nel suo percorso sportivo ha donato qualcosa, ha insegnato qualcosa, ha appreso qualcosa. Tutti insieme, in questo momento, in questo contesto sportivo, nel suo contesto preferito, con le nostre chiacchiere e i nostri ricordi, siamo una parte del suo mosaico, siamo noi il suo mosaico e sono certo che possiamo sentirlo fortissimamente qui con noi”.

Questo il messaggio dedicato a “Tammy” e letto al PalaPanini prima del fischio d’inizio del match: “Modena Volley e Villa d’Oro salutano con immenso affetto Emiliano Ferrari, per tutti “Tammy”. Un punto di riferimento, un educatore, un uomo capace di lasciare un segno vero nella vita di tanti ragazzi. Il suo sorriso, la sua passione e i suoi valori continueranno a vivere ogni giorno. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va l’abbraccio più sincero di tutta la società. Ciao Tammy!”.