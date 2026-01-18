Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley: Monza mette ko la Valsa Modena

3-0 netto. Ora attenzione puntata sulla sfida di sabato contro Piacenza, ore 21 Palapanini

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena 3-0 (33-31, 25-23, 25-21)

Vero Volley Monza: Zimmermann 0, Atanasov 3, Mosca 7, Padar 20, Rohrs 11, Beretta 4, Pisoni (L), Velichkov 11, Scanferla (L), Larizza 0. N.E. Frascio, Ciampi, Knipe, Mapelli. All. Eccheli.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 14, Mati 4, Buchegger 16, Porro 10, Sanguinetti 5, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 0, Giraudo 0. N.E. Ajayi, Tauletta, Bento. All. Giuliani.

ARBITRI: Pozzato, Puecher. NOTE – durata set: 38′, 31′, 25′; tot: 94′.

MVP: Padar (Vero Volley Monza)


Formazioni

La Valsa Group parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Zimmermann al palleggio, Padar opposto, Rohrs.- Atanasov martelli, Mosca-Beretta centrali con Scanferla libero.


La gara

Parte forte Modena che va sul 3-6 con un buon inizio al servizio. Buchegger è micidiale, i gialli spingono forte, 8-11. Si arriva al 15-18 con i ragazzi di Giuliani che impongono il loro gioco. Sul finale del set si arriva al punto a punto serrato con le due squadre che litigano al servizio, poi è Monza a chiudere 33-31 il parziale. Il secondo set inizia con la Valsa Group che va sull’1-5. L’ex di turno Davyskiba guida Modena sino al 3-8. Buchegger spinge al servizio, Sanguinetti piazza il muro, 8-14. Monza rialza la testa e lo fa con vigore, 19-19 e parziale apertissimo. Monza accelera ancora e chiude 25-23 il set. Nel terzo parte forte Monza, forte dell’abbrivio preso nel parziale precedente, 9-8. Restano avanti i brianzoli, 19-18 e poi chiudono il match 25-21 e 3-0 il match. Ora la testa va al match con Piacenza di sabato sera alle 21 al PalaPanini

