Il Volley Modena parte forte poi si spegne contro una Marsala alla ricerca di punti salvezza

Un primo set perfetto o quasi non basta al Volley Modena per regalare una gioia ai propri tifosi nel penultimo match di questa stagione di Serie A2. Capitan Lancellotti e compagne cadono 3-1 al PalaMadiba contro Marsala in una sfida fondamentale per la corsa salvezza delle siciliane che mantengono così tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione ad una giornata dal termine. Coach Biagio Marone sceglie in avvio Lancellotti in regia, Nonnati opposta, Kaplanska e Visentin in posto quattro, Gerosa e Guzin al centro con Righi libero, mentre dall’altra parte il vice Tomasella sostituisce coach Giangrossi rimasto in terra siciliana a causa di un’indisposizione. Il sestetto di Marsala presenta Ferrario al palleggio, Vighetto opposta, Torok e Kosonen in posto quattro, Caserta e Tajè al centro con Cicola libero.

Pronti, via ed è subito Modena a portarsi sul 3-0 e a mettere in campo una pallavolo precisa, puntuale e soprattutto efficace in tutti i fondamentali. Marsala, invece, sembra più contratta forse per l’importanza della posta in palio, mentre per le padrone di casa l’unico obiettivo è quello di ben figurare davanti ai propri tifosi e, magari, togliersi una soddisfazione in una stagione difficile che si avvia verso la chiusura.

Sotto i colpi di Kaplanska, Visentin e Nonnati il divario si amplia fino alle sette lunghezze e fino allo sprint finale dove Marsala ricuce in parte il gap, ma non a sufficienza perché Modena chiude 25-22 a proprio favore.

Si cambia campo e cambia anche la musica con le gialloblù che diventano più fallose in attacco e danno modo alle siciliane di sciogliersi iniziando a macinare con più tranquillità il proprio gioco. Trascinate da Vighetto e Caserta le siciliane allungano fin da subito e chiudono in scioltezza 25-16. Analogo l’andamento del terzo set dove, di fatto, Modena non trova soluzioni e si scontra per cinque volte anche con il muro di Marsala, in particolare con Vighetto autrice di quattro vincenti nel fondamentale per il 25-13 che vale il primo punto in classifica della giornata. Gli altri due arrivano al termine di un quarto parziale dove le padrone di casa provano a rialzare il proprio livello di gioco, ma non a sufficienza perché Marsala allunga e Modena spreca le occasioni in rigiocata di accorciare il margine così il parziale termina 25-20 sul servizio out di Fusco.

Per le gialloblù ora l’ultima occasione di congedarsi con un sorriso da questa Serie A2 sabato, vigilia di Pasqua, quando

al PalaMadiba ospiteranno le giovani del Club Italia.