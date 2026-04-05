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Il Volley Modena non riesce a regalarsi un ultimo sorriso e cade 3-1 col Club Italia

Il Volley Modena non riesce a regalarsi un ultimo sorriso e cade 3-1 col Club Italia

Un’ottima partenza non basta, come una settimana fa il Volley Modena si porta avanti 1-0 e poi cade 3-1

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Un’ottima partenza non basta, come una settimana fa il Volley Modena si porta avanti 1-0 e poi cade 3-1 chiudendo la propria stagione in Serie A2 senza un ultimo sorriso. Il Club Italia conquista i tre punti, ma non può festeggiare a sua volta perché stanti i risultati dagli altri campi è la terza ed ultima retrocessa in Serie A3. In avvio di gara coach Biagio Marone sceglie Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Kaplanska e Fusco in posto quattro, Credi e Guzin al centro con Righi libero. Dall’altra parte le azzurrine si schierano con Spaziano in regia, Solovei opposta, Susio e Tosini nel ruolo di schiacciatrici, Bovolenta e Quero al centro con Regoni libero.

 

Il match si apre con le padrone di casa subito in palla grazie a Credi e Kaplanska, ma il primo break positivo è propiziato da due attacchi di Fusco e poi con Nonnati si vola sul 14-8. Nella metà campo ospite arriva il doppio cambio che, però, non serve per cambiare l’inerzia delle cose con Modena particolarmente efficace in attacco anche dopo il cambio in regia arrivato sul 18-10 con Sazzi per Lancellotti.

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Solo nel finale arriva una piccola reazione ospite, propiziata anche da qualch errore delle modenesi, che però chiudono agevolmente 25-20 sull’errore in battuta di Tosini.

 

Si cambia campo ed è immediata la risposta del Club Italia che vola sul 7-3 spingendo dal servizio e prendendo in mano le redini del gioco. Sull’8-4 ospite c’è l’ingresso di Visentin per Kaplanska e con Fusco le gialloblù tornano sul -2 con il punto dell’8-10. Sarà, però, un fuoco di paglia perche è il tira e molla nel punteggio proseguirà con il Club Italia sempre in controllo fino al 25-17 firmato dal servizio out di Lancellotti.

 

Si va al terzo set con il conto dei parziali di nuovo in parità e sarà una vera e propria battaglia aperta bene dalle padrone di casa che volano subito sul 5-1 sul turno di servizio di Credi. Il Club Italia impatta sull’8-8 e mette la testa avanti prima di una fase centrale del set dove le squadre si supereranno l’un l’altra più di una volta. Modena spreca diverse occasioni scontrandosi sul muro delle rivali, saranno ben sei i vincenti al termine del parziale e il Club Italia si ritrova sul 22-20 prima del turno di servizio di Sazzi, inserita per Lancellotti, che sembra cambiare l’esito delle cose.

Modena vola sul 24-22, ma non può rigiocare il pallone che potrebbe chiudere i conti perchè Fusco commette invasione a rete e poi Bovolenta annulla anche il secondo set point portando la contesa ai vantaggi. Alla fine è Tosini a fare la voce grossa con quattro punti consecutivi per le sue che portano al 31-29.

 

Mette un’ipoteca pesante sul risultato finale il Club Italia con questo parziale, ma nel quarto set l’equilibrio sarà una costante dall’inizio allo sprint finale. Nella fase centrale le azzurrine trovano un mini break sfruttando anche la vena di Spaziano in fase offensiva e Modena si ferma sul 18-20 propiziato da Visentin. Ancora Tosini trova il cambio palla che apre il break decisivo chiuso dall’errore della stessa Visentin per il 25-19 che regala i tre punti alle ospiti e chiude la stagione delle due squadre.

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