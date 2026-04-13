Eccellenza: Formigine ko a Rolo, ora la salvezza diretta si complica

Partita ben giocata dal Rolo che impone da subito un ritmo alto ed un pressing a tutto campo. Real Formigine oggi sotto tono in tutti i propri giocatori che arrivano spesso per secondi sulla palla concedendo spesso troppo campo ai padroni di casa. Passano i reggiani al 24’ quando da una ripartenza (da un netto fallo su Ferrara S. non rilevato) trovano la giocata con Borghi che da destra pesca al centro dell’area Scarpato che infila il giovane Carella. Reazione del Real tutto in una azione al 29’ di Ferrara S. steso in area ma senza che arrivi il fischio sperato dal direttore di gara e da una punizione di Ferrara Pio ben parata da Grigoli. Il Rolo si fa vedere ancora al 34’ con Lo Bello che compie uno slalom in mezzo ai difensori ospiti ed appoggia per Cofie che da buona posizione spara alto. Ripresa con due sostituzioni tra le fila del Real ma la partita non cambia con il Rolo attento a difendere e ripartire con successo. Al 50’ occasione per il pari con Pio Ferrara che aggancia al limite e spara in porta, ottima risposta di Grigoli ma nessun altro attaccante arriva sulla respinta.

Il tabellino

Al 55’ raddoppio del Rolo, Stanco in ripiegamento commette un fallo al limite dell’area, batte Sgro che sorprende Carella sul palo di competenza. Pochi minuti dopo ed occasione per Davoli che devia di testa da angolo, miracolo di Grigoli che con l’aiuto del palo evita il peggio. Qui si spengono le velleità ospiti che capitolano all'81’ quando Bahi raccogliendo una respinta di Maletti centra il sette a destra di Carella.

ROLO-REAL 3

FORMIGINE 0

ROLO: Grigoli, Galli, Pipoli, Bassoli (89' Quitadamo), Cofie, Pappaianni, Lo Bello, Petrosino, Scarpato (87' Puglisi), Jorge Sgro (66' Bahi), Borghi (75' Lorenzini). A

disp.: Auregli, Ferrari, Ametta, Iodice, Montani. All.: Ferraboschi.

REAL FORMIGINE: Carella, Barbetta, Sejderaj, Bationo (46' Davoli), Maletti, Cristiani, Sighinolfi (46' Diallo), De Pietri (59' Baldari), Stanco (83' Napoli), Salvatore Ferrara, Pio Ferrara (73' Rovatti). A disp.: Boye, Stella, Marverti, Roncaglia. All.: Cavalli.

ARBITRO: Sivilli di Chieti.

RETI: 23' Scarpato, 54' Jorge Sgro, 81' Bahi.

NOTE: Ammoniti: Bassoli, Cofie, Jorge Sgro, Sighinolfi, Stanco, Diallo.

Matteo Pierotti