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Terza, la Cognentese non sbaglia il secondo match point e viene promossa in Seconda

Terza, la Cognentese non sbaglia il secondo match point e viene promossa in Seconda

Il pari del Sozzigalli, ora settimo e certo dei playoff, porta la firma di Jarmouni

1 minuto di lettura

La Cognentese, dopo aver sprecato il primo match point promozione prima della sosta pasquale, coglie a Sozzigalli il punto che vuole dire promozione in Seconda con un turno di anticipo grazie al +4 sul Borghetto a 90’ dalla fine di una Terza “B” dominata dai ragazzi di Abboretti. I biancoverdi la sbloccano dopo 22’ grazie a Meletti che sfrutta la splendida imbucata di Stefani per battere Federici. Il pari del Sozzigalli, ora settimo e certo dei playoff, porta la firma di Jarmouni che si beve quattro e scarica sotto la traversa.

Il tabellino

SOZZIGALLI-COGNENTESE 1-1
SOZZIGALLI: Federici, Diouf, Bouchakour (68’ Cantaroni), Faglioni, Masiello (80’ Marchesini), Donolato, Jarmouni (76’ Mondini), Pini, Cerchiara (80’ Fiozzi), Roveda (65’ Arletti), Cecchetto. A disp. Alessio, Paramatti, Tosatti, Mondini. All. Buffagni
COGNENTESE: Barbanti, Musto (80’ Cambi), Sordi, Giorgi, Ferrarini, Gualtieri, Meletti (82’ Ruscelli), Barbieri (68’ Giorgi), Borgazzi (77’ Vaccari), Stefani, Conte (68’ Stefani). A disp. Fiorentini, Cuoghi, Malih, Zini. All. Abboretti
Arbitro: Siragusa di Modena
Reti: 22’ Meletti, 37’ Jarmouni
Note: ammonito Faglioni
Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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