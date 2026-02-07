Modena-Sampdoria: parziale 1-1

In una splendida giornata di sole si sta giocando il primo match dopo la chiusura del mercato il primo di tre ravvicinati per il Modena e di fronte ad una importante cornice di pubblico. Circa 3000, con una coreografia importante, i tifosi della Samp presenti allo stadio per un totale presenze ufficiale di 11.855 paganti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con Modena in superiorità, capace di costruire tanto. Al punto che le uniche due occasioni, di cui la seconda veramente clamorosa, sono gialloblù.Al 14' prima occasione. Su assist di Mendes, De Luca ritarda ingenuamente la conclusione davanti alla porta e viene fermato. Nei 20 minuti successivi c'è tanto più Modena quasi sempre nell'area avversaria. I gialloblù costruiscono bene in 3 occasioni ma le situazioni si sporcano in mischia davanti al portiere l'ultimo importante sbocco non arriva.La seconda grande occasione gol della partita è sempre gialloblù al 44' con il classe 2002 Nieling con una potente bordata respinta dal portiere avversario Martinelli Doccia fredda all'inizio del secondo tempo. Brunori trova un varco e sfodera un tiro alto dal limite dell'area. Palla verso all'incrocio dei pali imprendibile per Chichizola. In quel momento c'è da cambiare il gioco. Al 18' triplo cambio.Esce De Luca ed entra Ambrosino, Mendes per Gliozzi e Zampano con Beyuku. La partita si innervosisce. Giallo al portiere Samp. Al 28' la svolta. Colpo di testa di Gliozzi sugli sviluppi di una punizione battuta da Ambrosino. E' pareggio.MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia, Mendes, De Luca. Allenatore: Sottil.A disposizione: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Imputato, Pyyhtia, Sersanti, Ambrosino, Defrel, Gliozzi.SAMPDORIA: Martinelli, Hadzikadunic, Abildgaard, Viti, Cicconi, Ricci, Conti, Di Pardo, Cherubini, Pierini, Brunori. Allenatore: Gregucci.A disposizione: Coucke, Ghidotti, Diop, Ferrari, Riccio, Vulikic, Barák, Begić, Casalino, Coda, Pafundi, Soleri.