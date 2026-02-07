Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Walter Veltroni domani al Bper Forum dialoga con Eugenio Tangerini

Nel suo ultimo romanzo, Veltroni firma un noir urbano che è anche una riflessione amara sulla giovinezza e sulla solitudine

Il mese di febbraio di Forum Eventi si apre domani, domenica 8, alle 17.30 nel segno del giallo con Walter Veltroni e il suo 'Buonvino e l'omicidio dei ragazzi' (Marsilio). In questo nuovo capitolo della saga, il sesto, torna il commissario Giovanni Buonvino con la sua squadra di 'scarti' del commissariato di Villa Borghese, un gruppo di poliziotti umani e imperfetti che hanno conquistato il cuore dei lettori. La trama noir si snoda attorno a un caso particolarmente oscuro che tocca il mondo dell'adolescenza: una ragazza giovanissima, sedici o forse diciassette anni, viene trovata impiccata all'orologio ad acqua del Pincio. Veltroni usa il genere poliziesco come lente di ingrandimento sulla società, mescolando con sapienza la suspense dell'indagine a una vena malinconica e civile. Il romanzo diventa così una riflessione sulla perdita dell'innocenza e sulla necessità della memoria, dove la ricerca del colpevole si accompagna a una ricerca più profonda di giustizia e umanità in un tempo che sembra averne dimenticato il valore. L'ex sindaco di Roma e segretario Pd dialogherà con il giornalista Eugenio Tangerini.

