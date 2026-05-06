Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Flyinmoscow in concerto a Vignola: un viaggio sonoro tra memoria e sperimentazione

Flyinmoscow in concerto a Vignola: un viaggio sonoro tra memoria e sperimentazione

Ad accompagnare Massimo Mosca sul palco ci sarà Stefano Garaffa, musicista noto per le esperienze con Tapso II e Music for Cockroaches

1 minuto di lettura

Sabato 9 maggio il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà “Il giorno della vittoria”, una serata dedicata alla ricerca sonora e alla sperimentazione musicale con protagonista il progetto Flyinmoscow, creatura artistica di Massimo Mosca, storico membro dei Three Second Kiss. L’evento, con inizio alle ore 21.00, rappresenta un appuntamento di rilievo per gli appassionati di musica ambient, elettronica e post-rock sperimentale. Ad accompagnare Massimo Mosca sul palco ci sarà Stefano Garaffa, musicista noto per le esperienze con Tapso II e Music for Cockroaches.

Flyinmoscow si distingue per una ricerca artistica che esplora il rapporto tra suono, spazio e memoria. Il progetto costruisce paesaggi sonori immersivi attraverso l’utilizzo di loop stratificati, field recordings e texture generate da registrazioni ambientali, successivamente manipolate e trasformate in materia compositiva. Le composizioni evocano atmosfere sospese e cinematiche, in cui il tempo sembra deformarsi e i ricordi emergono sotto forma di frammenti sonori.

Stefano Soranna

Foto dell'autore

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Il ritorno di Pierini a Modena dopo la lite con Muzzarelli: ennesimo schiaffo di Mezzetti al suo predecessore

Il ritorno di Pierini a Modena dopo la lite con Muzzarelli: ennesimo schiaffo di Mezzetti al suo predecessore

A Pavullo l’antologia dei 'Semi Neri' su personaggi e borghi dell'Appennino

A Pavullo l’antologia dei 'Semi Neri' su personaggi e borghi dell'Appennino

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti San Prospero, sabato sera omaggio a Maria Callas tra musica, emozione e inclusione

San Prospero, sabato sera omaggio a Maria Callas tra musica, emozione e inclusione

Giotto 'in realtà aumentata' racconta San Francesco: a Modena arriva Roberto Filippetti

Giotto 'in realtà aumentata' racconta San Francesco: a Modena arriva Roberto Filippetti

Modena, domenica mattina al complesso San Paolo dialogo sulla 'tracotanza' con il sindaco Mezzetti

Modena, domenica mattina al complesso San Paolo dialogo sulla 'tracotanza' con il sindaco Mezzetti

Modena festeggia i 20 anni del Museo della Figurina

Modena festeggia i 20 anni del Museo della Figurina