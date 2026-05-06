Flyinmoscow in concerto a Vignola: un viaggio sonoro tra memoria e sperimentazione

Sabato 9 maggio il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà “Il giorno della vittoria”, una serata dedicata alla ricerca sonora e alla sperimentazione musicale con protagonista il progetto Flyinmoscow, creatura artistica di Massimo Mosca, storico membro dei Three Second Kiss. L’evento, con inizio alle ore 21.00, rappresenta un appuntamento di rilievo per gli appassionati di musica ambient, elettronica e post-rock sperimentale. Ad accompagnare Massimo Mosca sul palco ci sarà Stefano Garaffa, musicista noto per le esperienze con Tapso II e Music for Cockroaches.

Flyinmoscow si distingue per una ricerca artistica che esplora il rapporto tra suono, spazio e memoria. Il progetto costruisce paesaggi sonori immersivi attraverso l’utilizzo di loop stratificati, field recordings e texture generate da registrazioni ambientali, successivamente manipolate e trasformate in materia compositiva. Le composizioni evocano atmosfere sospese e cinematiche, in cui il tempo sembra deformarsi e i ricordi emergono sotto forma di frammenti sonori.

Stefano Soranna