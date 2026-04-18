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Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

'Voglio fare una festa diversa per molte più persone, oltre 500mila e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale'

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'L’energia che il Komandante ha espresso ieri nel suo post ci riempie di gioia. Sono in corso contatti da tempo e ho già avuto modo di esprimere la nostra volontà di celebrare a Modena i 50 anni di carriera di Vasco, a 10 anni dal concerto storico al Parco Ferrari. Noi ci siamo, siamo pronti. Non c’è Modena senza Vasco e non c’è Vasco senza Modena'. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha replicato all'appello di ieri di Vasco che ha annunciato l'idea di un evento da 500mila persone per il cinquantesimo anniversario dall'inizio della sua carriera nel 2027.
'Per il cinquantesimo anniversario dall'inizio della storia voglio fare una festa diversa per molte più persone, oltre 500mila e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale' - aveva scritto il rocker di Zocca.

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