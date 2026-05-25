Cavallino Classic Modena omaggia le origini del Drake: show con 40 Ferrari a Casa Maria Luigia

È un omaggio alle origini del mito e della passione quello che Cavallino Classic organizza ogni anno nel suo appuntamento di Modena. Tre giorni a Casa Maria Luigia cadenzati dall’ospitalità di Massimo Bottura e Lara Gilmore.

Cuore dell’intero weekend è stato ovviamente il Concorso d’Eleganza, svoltosi nella giornata di sabato.

L’omaggio al mito non si è limitato all’esaltazione degli stilemi dell’eleganza del Cavallino Rampante: le vetture, infatti, sabato pomeriggio hanno varcato i cancelli di Casa Maria Luigia per un’emozionante parata per le vie del centro storico di Modena, con arrivo al Museo Enzo Ferrari.

Il tributo è proseguito il giorno dopo a Maranello e sulle colline circostanti, su strade che fin dal 1947 sono sempre state percorse dai prototipi stradali della Ferrari, con arrivo a Casa Canossa, sede di Canossa Events, per un pranzo d’eccellenza firmato dallo Chef stellato Andrea Incerti Vezzani.