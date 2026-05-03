Formula 1, Antonelli da sogno: vince anche a Miami davanti a Norris e Piastri

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedes vince dunque la terza gara consecutiva e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell, solamente quarto al traguardo. Ritrova smalto la McLaren, che mette Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza piazza. Problemi all’ala posteriore a due giri dalla fine per Charles Leclerc (Ferrari), che perde il podio in favore di Piastri e chiude sesto dietro Russell e Max Verstappen (Red Bull), quinto. Weekend anonimo per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, che non va oltre la settima posizione. Completano la top ten l’Alpine di Franco Colapinto e le Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon.

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