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Pole per Antonelli al Gp di Miami, seguono Verstappen e Leclerc

Pole per Antonelli al Gp di Miami, seguono Verstappen e Leclerc

Terza pole consecutiva per il giovane pilota italiano, in testa alla classifica iridata

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Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il 19enne bolognese taglia il traguardo in 1’27″798 e precede di 0″166 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Terza pole consecutiva per il giovane pilota italiano, in testa alla classifica iridata, che rifila ben 0″399 al britannico e compagno di scuderia George Russell, che aprirà la terza fila in quinta piazza. 'E’ fantastico essere in pole dopo una Sprint difficile – le parole a caldo di Antonelli – La qualifica è stata molto buona, non ero molto entusiasta del primo giro in Q3 ma è bastato per la pole. Mi auguro che la partenza buona arrivi domani e spero di non perdere posizioni. Stiamo cercando di sfruttare al massimo le prestazioni della macchina'. Terzo il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 0″345 e quarto il britannico e campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren), vincitore della Sprint, a 0″385. Sesto Lewis Hamilton (Ferrari) davanti a Oscar Piastri (McLaren). Completano la top ten Colapinto (Alpine), Hadjar (Red Bull) e Gasly (Alpine). Domani, alle 22 italiane, la gara lunga.

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