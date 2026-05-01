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Modena-Reggiana: parziale 2-1

Modena-Reggiana: parziale 2-1

Al 12' sblocca il risultato Zampano. Nessuna altra occasione di rilievo nel primo parziale. Nella ripresa raddoppio di Ambrosino al 10'. La gara si riapre al 20' con il gol granata

1 minuto di lettura

Dopo 10 minuti al limite della noia un guizzo di Massolin che si smarca e porta la palla in area avversaria, crea le condizioni per il tiro di Francesco Zampano. Palla deviata da giocatore avversario finisce in rete per il vantaggio iniziale.
Pubblico delle grandi occasioni ma solo gialloblù. Primo quarto d'ora di sciopero della curva Montagnani con striscioni contro la decisione di escludere dal derby la tifoseria Reggiana.
Imposta il gol del vantaggio nessun altro occasione di rilievo da entrambe le parti da segnalare del primo parziale.

Ripresa con i primi dieci minuti di ritmi rallentato, nuovamente al limite della noia. Poi il contropiede che sveglia i 12.300 tifosi gialloblù del Braglia. Cavalcata e tiro dal limite dell'area di Ambrosino che porta a due le lunghezze di vantaggio.
Nella foto, Francesco Zampano

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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