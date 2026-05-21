Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Domani, venerdì 22 maggio, alle 21, il Circolo Ribalta ospiterà il concerto di Barbara Zanoni dedicato a Francesco Benozzo, nel 57esimo anniversario della sua nascita. L’artista presenterà 'Dal Crepuscolo – Canti Nudi di Mutamento', album realizzato in omaggio al poeta e musicista scomparso nel 2025. Il progetto raccoglie canti delle tradizioni emiliane, romagnole, celtiche, mediterranee e balcaniche, proposti in una dimensione essenziale fatta di voce e percussioni.

'Queste canzoni parlano di lui e della sua essenza', afferma Barbara Zanoni, descrivendo il lavoro come un’offerta artistica e umana nata da un lungo percorso condiviso con Benozzo.