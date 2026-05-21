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Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Domani a Modena il concerto dedicato a Francesco Benozzo

1 minuto di lettura

Domani, venerdì 22 maggio, alle 21, il Circolo Ribalta ospiterà il concerto di Barbara Zanoni dedicato a Francesco Benozzo, nel 57esimo anniversario della sua nascita. L’artista presenterà 'Dal Crepuscolo – Canti Nudi di Mutamento', album realizzato in omaggio al poeta e musicista scomparso nel 2025. Il progetto raccoglie canti delle tradizioni emiliane, romagnole, celtiche, mediterranee e balcaniche, proposti in una dimensione essenziale fatta di voce e percussioni.

'Queste canzoni parlano di lui e della sua essenza', afferma Barbara Zanoni, descrivendo il lavoro come un’offerta artistica e umana nata da un lungo percorso condiviso con Benozzo.

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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