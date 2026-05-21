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Modena, Motor valley fest: Ferrari protagonista

Modena, Motor valley fest: Ferrari protagonista

Al Museo Ferrari esposte la Ferrari Amalfi, la Ferrari Purosangue, la 296 GTS, la 849 Testarossa e la 296 Speciale A

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 Ai nastri di partenza Motor Valley Fest 2026, evento celebrativo di aziende e marchi che contribuiscono da decenni a creare la leggenda del distretto dei motori emiliano-romagnolo. Il Fest, in programma da giovedì 28 a domenica 31 maggio a Modena racchiude le eccellenze motoristiche della Terra dei Motori unendole alle ricchezze enogastronomiche del territorio. Ferrari presenzierà all’avvenimento con un buon numero di interventi e iniziative dedicate, nonché con l’esposizione della sua attuale gamma. 


Per quanto riguarda il lato convegnistico, spicca la presenza di Benedetto Vigna (Ferrari Chief Executive Officer) al Top Table del convegno inaugurale che si terrà presso il Teatro Storchi giovedì 28 maggio alle 09.00. Nella stessa giornata sarà poi la volta di Antonello Coletta (Head of Endurance and Corse Clienti) prendere parte alla tavola rotonda alle 14.30 al Complesso San Paolo. Alle 9.00 del giorno seguente, venerdì 29, sempre nello stesso luogo si terrà l’incontro al quale interverrà Paige Hope (Head of Global Operational Marketing). 

Non mancherà infine il consueto appuntamento con il Talent Talk Ferrari, in cui studenti universitari e post-universitari riceveranno informazioni sulle connessioni tra alta formazione e mondo del lavoro proposte dalla Casa di Maranello, che avrà luogo venerdì 29 maggio alle 10.30 al Teatro del Collegio di

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San Carlo con Dennis de Munck (Head of Employer Branding & University Relations) e Chiara Gorta (Employer Branding & University Relations Specialist). 

Nel cortile dell’Accademia Militare sito in Piazza Roma, nel cuore della città, l’esposizione Best of Motor Valley vedrà tra i protagonisti la Ferrari Amalfi Spider, nuova spider 2+ della Casa di Maranello con motore V8 biturbo in posizione centrale‑anteriore pensata per offrire un equilibrio ideale tra prestazioni, eleganza, divertimento, facilità di guida e versatilità anche a cielo aperto grazie al soft top in tessuto. 


Nella splendida cornice del Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà invece ammirare, come da tradizione e solo per questo fine settimana, la Ferrari Amalfi, la Ferrari Purosangue, la 296 GTS, la 849 Testarossa e la 296 Speciale A. Nel corso dell’edizione 2026 del Motor Valley Fest, il Museo Enzo Ferrari di Modena ha previsto un programma ricco di attività, a partire della nuova mostra “Greatest Hits” che racconta in modo inedito e immersivo lo stretto legame tra il marchio del Cavallino Rampante e la musica.

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