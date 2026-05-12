Il primo flauto del Teatro alla Scala in concerto a Modena

Ospite d’eccezione della serata sarà Marco Zoni, primo flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, artista di fama internazionale e una carriera che lo ha portato a esibirsi nelle più prestigiose sale concertistiche europee. La sua presenza rappresenta per Modena Musica Sacra un’occasione di particolare prestigio, ma soprattutto un incontro artistico di grande intensità, nel segno della bellezza del repertorio corale e strumentale.
Il concerto si aprirà con la Cantata BWV 172 di Johann Sebastian Bach, pagina luminosa, frizzante e al tempo stesso profondissima, nella quale il flauto dialoga con le voci creando un intreccio musicale di straordinaria intensità spirituale. Proprio il suono raffinato e virtuosistico del flauto di Marco Zoni accompagnerà il pubblico all’interno di questa architettura bachiana ricca di slancio e contemplazione.
Nel corso della serata il maestro Zoni, accompagnato al pianoforte dal maestro Bononcini, sarà protagonista anche come solista in due importanti momenti musicali.
Sempre di Schubert sarà proposto il meraviglioso Magnificat, eseguito in omaggio alla Madonna del Voto, alla quale la chiesa è dedicata. Accanto ai Cori di Modena Musica Sacra si esibiranno i solisti Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Marco Guidorizzi e Riccardo Bovina.
La seconda parte del programma sarà dedicata alla musica contemporanea con la raffinata Suite Antique di John Rutter, ancora affidata al flauto di Marco Zoni, seguita da due mottetti, dello stesso compositore, interpretati dai cori.
La serata sarà inoltre arricchita da un momento particolarmente importante per l’associazione: la consegna delle borse di studio offerte da Banca Generali ai giovani allievi dei cori Pueri e Juvenes Cantores. Un gesto concreto di sostegno ai ragazzi che ogni giorno si dedicano con passione allo studio e alla pratica corale, e che rappresentano il futuro della musica corale e della vita associativa di Modena Musica Sacra.
Il concerto è a ingresso libero e gratuito.
Marco Zoni
Primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.