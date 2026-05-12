Il primo flauto del Teatro alla Scala in concerto a Modena

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 20.30, alla Chiesa del Voto (Via Emilia Centro), si terrà il Concerto Corale Madonna del Voto, appuntamento promosso dai Cori di Modena Musica Sacra sotto la direzione di Daniele Bononcini.

Ospite d’eccezione della serata sarà, artista di fama internazionale e una carriera che lo ha portato a esibirsi nelle più prestigiose sale concertistiche europee. La sua presenza rappresenta per Modena Musica Sacra un’occasione di particolare prestigio, ma soprattutto un incontro artistico di grande intensità, nel segno della bellezza del repertorio corale e strumentale.

Il concerto si aprirà con la Cantata BWV 172 di Johann Sebastian Bach, pagina luminosa, frizzante e al tempo stesso profondissima, nella quale il flauto dialoga con le voci creando un intreccio musicale di straordinaria intensità spirituale. Proprio il suono raffinato e virtuosistico del flauto di Marco Zoni accompagnerà il pubblico all’interno di questa architettura bachiana ricca di slancio e contemplazione.

Nel corso della serata il maestro Zoni, accompagnato al pianoforte dal maestro Bononcini, sarà protagonista anche come solista in due importanti momenti musicali.Verrà eseguita la Sonata in sol minore di Bach, seguita da “Thema und Variationen Trockne Blumen” di Franz Schubert, una delle più celebri pagine dedicate al flauto, basata sul tema del Lied Trockne Blumen tratto dal ciclo Die schöne Müllerin. In questo brano Schubert trasforma una melodia intima e malinconica in un percorso ricco di colori, emozioni e virtuosismo, dove il flauto alterna canto poetico e straordinaria brillantezza tecnica.

Sempre di Schubert sarà proposto il meraviglioso Magnificat, eseguito in omaggio alla Madonna del Voto, alla quale la chiesa è dedicata. Accanto ai Cori di Modena Musica Sacra si esibiranno i solisti Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Marco Guidorizzi e Riccardo Bovina.La seconda parte del programma sarà dedicata alla musica contemporanea con la raffinata Suite Antique di John Rutter, ancora affidata al flauto di Marco Zoni, seguita da due mottetti, dello stesso compositore, interpretati dai cori.La serata sarà inoltre arricchita da un momento particolarmente importante per l’associazione: la consegna delle borse di studio offerte da Banca Generali ai giovani allievi dei cori Pueri e Juvenes Cantores. Un gesto concreto di sostegno ai ragazzi che ogni giorno si dedicano con passione allo studio e alla pratica corale, e che rappresentano il futuro della musica corale e della vita associativa di Modena Musica Sacra.Il concerto è a ingresso libero e gratuito.Primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.Si dedica allo studio del flauto sotto la guida dei maestri Bruno Cavallo e Mauro Scappini, diplomandosi nel 1987 presso il Conservatorio di Musica di Brescia. Si perfeziona in seguito con i maestri Glauco Cambursano, Andreas Blau, Peter Lukas Graf e, nel 1987, viene ammesso al Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra dove studia con il maestro Maxence Larrieu conseguendo nel 1990 “Le Premier Prix de Virtuositè de Flute avec distinction”. Nel 1991 ottiene il ruolo di primo flauto dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano dove ricopre il posto fino al 1998, anno in cui inizierà la collaborazione con l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dell’omonima Filarmonica. Successivamente vince il concorso per primo flauto al Teatro Regio di Torino e nello stesso anno il concorso per primo flauto al Teatro alla Scala. Ha suonato sotto la direzione dei più grandi direttori d’orchestra esibendosi nelle sale più prestigiose. All’attività d’orchestra e di solista affianca l’attività di insegnante presso l’Accademia del Teatro alla Scala e l’Accademia de “I Musici di Parma”. Nel 2011 ha fondato l’Orchestra di Flauti Zephyrus alla quale si dedica con passione.