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Una storia di vero calcio: domani a Portile la presentazione dell'ultimo romanzo di Roberto Ortolani

Una storia di vero calcio: domani a Portile la presentazione dell'ultimo romanzo di Roberto Ortolani

La presentazione si terrà domani, lunedì 11 maggio, alle 19 alla Polisportiva Union 81 in via Tincani Martelli 140 a Portile di Modena

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Si terrà domani, lunedì 11 maggio, alle 19 alla Polisportiva Union 81 in via Tincani Martelli 140 a Portile di Modena, la presentazione dell'ultimo libro di Roberto Ortolani, 'Una storia di vero calcio'.

'Alla fine di un trasloco, tra i tanti libri inscatolati, ho trovato un quaderno scritto a mano da mio padre nel 1959 - spiega l'autore -. Racconta dettagliatamente le vicissitudini di una piccola squadra di calcio durante il periodo bellico - dal 1944 al 1949 - per poi continuare tanti anni dopo. Una piccola storia vera di amicizia, di difficoltà, di entusiasmi, che esprime la grande passione per il calcio, quello giocato nei campi assolati e polverosi o in quelli induriti dal gelo, dove tutti i partecipanti sono spinti dal sogno di diventare dei professionisti e delle celebrità'.

Roberto Ortolani è nato a Torino nel 1954. Risiede a Modena dal 1971. Nel 1981 pubblica per EIL la prima raccolta di poesie 'Fessure di serranda' che vince il Premio Villa d'Este. Nel 1990 è uno dei vincitori del concorso Vaga la fantasia del quotidiano La Repubblica. Ha scritto e diretto spettacoli teatrali e cortometraggi, ottenendo premi e riconoscimenti nazionali. Ha pubblicato le raccolte di poesie 'I quaranta angeli' e 'In-verso', i romanzi 'Upuìr', 'Come la pioggia che va' e 'Dietro l'angolo delle nuvole' (Ed. Orca).

'Una storia di vero calcio' è l'ultimo di una serie di romanzi e che segue il noir 'Aurora informe', un viaggio nella complessità dell'animo umano, che mette in scena la fragilità stessa dei concetti di tempo e spazio.

Foto dell'autore

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