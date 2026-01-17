Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Hanno compiuto 80 anni i mitici gemelli Elvino, massaggiatore del Medolla San Felice, e Loris Gennari

Hanno compiuto 80 anni i mitici gemelli Elvino, massaggiatore del Medolla San Felice, e Loris Gennari. Li ha festeggiati con una torta, ovviamente una sola, Giovanni Levati, il presidente della società che sta comandando il girone B di Promozione.

Il primo dei tre fratelli Gennari, di San Felice, che ha iniziato a correre è stato Pietro Gennari, a seguire i fratelli gemelli Elvino e Loris, prima Elvino che faceva il portiere in una squadra di calcio e poi anche Loris che era preparatore atletico di una squadra di calcio. Elvino e Loris hanno continuato dedicandosi soprattutto alle maratone, ultramaratone diventando specialisti della 100km, poi anche Pietro è passato alle ultramaratone.

I tre fratelli Elvino, Loris e Pietro anni fa vinsero una maratona in 2h35’24” arrivando insieme mano nella mano, negli anni ’70 dove gli Italiani erano specialisti nella velocità, nel mezzofondo, nel fondo, nelle maratone, ma anche nelle ultramaratone.

I fratelli Gennari hanno scoperto il loro talento e hanno approfittato per girare il mondo vincendo gare contro atleti delle altre nazioni, compreso i paesi dell’Est, gare estreme per chilometraggio elevato e per condizioni climatiche, specialisti della 100 km nel mondo oltre che in Italia. Tante le glorie, tanti gli aneddoti, ma anche qualche sconfitta. Elvino, per esempio, non è mai riuscito a vincere la classicissima 100km del Passatore, ha partecipato 10 volte, la prima volta il 25.05.1975 classificandosi 11° in 8h25'01', è salito diverse volte sul podio: tre secondi posti nel ’76, ’77, ’78 e due terzi posti nel '81 e '84; due quarti posti nel '80 e '85 e l'ultima partecipazione risale al 29.05.1993.

