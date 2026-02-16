Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Perdono il Maranello, Montombraro e Camposanto, pari per il Medolla San Felice e per lo United Carpi

Colpo grosso de La Pieve che ci crede fino all’ultimo in superiorità numerica e in pieno recupero con Cheli abbatte il Castellarano secondo e sale a +4 sui playout. Al 16’ calcio di punizione dal limite di Rizzuto che esce di pochissimo. Al 18’ conclusione dalla destra di Bettelli e palla che esce di poco alta. Al 22’ Monari serve in area Cheli che si gira e conclude ma il suo tiro termina alto. Al 35’ tiro dal limite di Turci, palla di poco alta. Al 47’ conclusione di Rizzuto, respinge Mbaye. Al 63’ il tiro di Monari esce di poco alto. Al 67’ il Castellarano rimane in dieci, espulso Rizzuto per proteste. Al 68’ calcia forte Timperio ma Lanzotti risponde presente e respinge. Al minuto 88 reggiani in 9 con Cavazzoli espulso. Al 90’ è Sharaf salta due uomini in area e va alla conclusione ma la palla esce davvero di poco alla sinistra di Lanzotti. In pieno recupero La Pieve Nonantola trova la rete che vale i tre punti, al 95’ tiro dalla trequarti di Cheli che scavalca Lanzotti fuori dai pali per l’1-0 .


La Pieve Nonantola-Castellarano 1-0

Rete: 45' st Cheli

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Sharaf, Montorsi, Cheli, Cataldo (30' st Migliaccio), Gilli (35' pt Pellegrino).
A disp.: Borghi, Pepe, Iazzetta, Boriani, Shanableh, Traversi, Belfakir. All.: Barbi

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Saccani, Cavazzoli, Cani, Guicciardi (30' st Belfasti), Lusoli (36' st Longu), Piscopo, Bettelli (19' st Valentini, 46' st Valestri), Turci (19' st Travagliati), Rizzuto. A disp.: Peddis, Dakoli, Panicocolo, Sassi. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Timperio, mister Barbi, Sghedoni, Tudini Bellei, Cavazzoli, Cani, Rizzuto; espulsi Rizzuto (C) al 22' st per doppia ammonizione, Cavazzoli (C) al 43' st per doppia ammonizione.


Castelnuovo-Solierese 2-1 giocata il 14/02

Reti: 11' pt Caselli (S), 45' pt su rig. Bellentani (C), 48' st Goldoni (C)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Lodi, Mazzoli, Cantaroni (28' st Copertino), Bellentani (32' st Goldoni), Ienna. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Veneri, Cavani, Paltrinieri, Reggiani, Copertino, Goldoni. All.: Casagrandi

SOLIERESE: Tosi, Giannelli, Tagliavini, Marani, Vignocchi (25' st Dapoto), Boschetti, Pagano, Vaccari, D'Ambrosio (42' st Ronchetti), Fennino, Caselli (38' st Bartolomeo). A disp.: Prejmerean, Iannacone, De Matteis, Ravo, Ronchetti, Schirmo, Dapoto, Bozzani, Bartolomeo. All.: Greco

Arbitro: Berardo di Bologna

Note: ammoniti Cantaroni, Goldoni, Vignocchi, Boschetti, Bartolomeo; espulsi Fontanesi (C) al 17' st, Boschetti (S) al 45' st per doppia ammonizione

Maranello-Riese 0-1

Rete: 38' pt Boccaletti

MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (26' st Dello Preite), Orlandi, Riva (1' st Zagari), Marverti, Seghizzi (20' st Tognin), Canalini (20' st Galli), Restilli, Schiavone, Totaro, Capasso (1' st Baafi).
A disp.: Mazzetti, Evangelisti, Guidetti, Damiano. All.: Tosi

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi, Borghi, Bonora, Teocoli, Manicardi (26' st Di Stasio), Incerti, Boccaletti (16' st Fontanesi), Mazzoli (45' st Leonardi), Fall (48' st Mussini). A disp.: Benati, Carra, Malvezzi, Pirondi, Valenti. All.: Pavesi

Arbitro: Dotti di Parma

Note: ammoniti Riva, Seghizzi


Medolla San Felice-Masone 1-1

Reti: 43' pt Mohmoh (Ma), 25' st Djwomo Adusa (Me)

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Zanoli (17' st Franco), Covili (39' st Bugneac), Guidone (39' st Tecku), Serroukh (39' st Trajkovic), Djwomo Adusa. A disp.: Maccarinelli, Preti, Fontana, Leozappa, Atti. All.: Semeraro

MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani (20' st Pozzi), Campaniello, Bonacini D. (23' st Zagnoli), Tascedda, Jocic (36' st Campani), Mohmoh, Carrera (33' st Ventura). A disp.: Catellani, Omari, Melioli, Paoli, Montanari. All.: Marchesini

Arbitro: Corneti di Bologna

Note: ammoniti Malavasi, Sentieri, Acquah, Zagnoli

Sammartinese-Baiso Secchia 1-3

Reti: 32' pt Montipò (S), 38' pt Barozzi (B), 6' st Bertolani (B), 34' st Briselli (B)

SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (16' st Lecce), Berselli (8' st Valentini), Carnevali, Re, Bega, Barbieri, Torlai (25' st Acanfora), Sula (28' st Singh), Salsi, Montipò.
A disp.: Mantovan, Malaguti, Bianchini, Gigante, Coghi. All.: Paterlini

BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (13' st Incerti), Viviroli, Ruopolo, Paglia, Ghirelli (39' st Benassi), Bertolani (43' st Morselli), Pederzini (21' st Banzi), Caputo, Barozzi (31' st Briselli). A disp.: Brevini, Casini, Ovi, Caselli. All.: Baroni

Arbitro: Nadini di Modena

Note: ammoniti Sula, Pavarini, Banzi

Sporting Scandiano-Virtus Camposanto 3-1

Reti: 19' pt Deliu (V), 42' pt Valestri (S), 28' st Giorgi (S), 48' st su rig. Barbieri (S)

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Romani, Pederzoli, Saetti Baraldi (30' st Ferrari M.), Giorgi (36' st Bottazzi), Leoncelli, Corbelli (40' st Mohamed), Saetti (23' st Strozzi), Barbieri. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Rinaldini, Muratori, Gilioli. All.: Galantini

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Pjolla, Mensah (36' st Momodu), Deliu, Malavasi, Denteh (25' st Natali), Grazia A., Gripshi (8' st Ofosu), Stabellini (8' st Acanfora), Nderjaj. A disp.: Grazia G., Diozzi, Cicero, Vitiello, Mogavero. All.: Luppi

Arbitro: Bonazzi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Saetti Baraldi, Mensah, Malavasi, Stabellini

United Carpi-Sanmichelese 1-1 giocata il 14/02

Reti: 17' pt Baisi (S), 23' st Nadiri (U)

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Kundome, Mora, Paramatti (1' st Amura), Cavallini, Garlappi, Pellacani, Kolaveri (9' st Malagoli), Nadiri (26' st Baraldi), Crispino. A disp.: Benetti, Cinelli, Nappa, Gianasi, Amedei, Vezzani. All.: Gilioli

SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli, Baisi, Tardini (26' st Notari), Farina, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Vernia. A disp.: Brandoli, Doku, Ashong, Ferrari, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli, Geti. All.: Azzurro

Arbitro: Vitale di Bologna

Note: ammoniti Peddis, Kundome; espulso Kundome (U) al 3' st per doppia ammonizione; recupero 1', 4'.

Virtus Correggio-Montombraro 1-0

Rete: 50' pt Zito

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Barbieri, Carretti L., Mustica (21' st Corradi), Aveni, Casarini, Davoli F. (9' st Davoli M.), Lugli, Davitti (49' st Pedrazzoli), Zito (29' st Benevelli), Bottoni (41' st Riccò). A disp.: De Chirico, Davoli D., Ferrari. All.: Carretti M.

MONTOMBRARO: Cimelli, Hinek G., Baldelli (31' st Pittalis), Corroppoli, Borri, Dardi (31' pt Fiorillo), Maini, Hinek R. (16' st Fusco), Cussini, Caniato (10' st Dosi), Zattini (41' pt Cinquegrano). A disp.: Guerrieri, Allegra, Ferri, Pappalardo. All.: Bernabei

Arbitro: Falaguasta di Piacenza

Note: ammoniti Carretti L., Davoli F., Benevelli, Zattini, Fiorillo

