Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Colpo grosso de La Pieve che ci crede fino all’ultimo in superiorità numerica e in pieno recupero con Cheli abbatte il Castellarano secondo e sale a +4 sui playout. Al 16’ calcio di punizione dal limite di Rizzuto che esce di pochissimo. Al 18’ conclusione dalla destra di Bettelli e palla che esce di poco alta. Al 22’ Monari serve in area Cheli che si gira e conclude ma il suo tiro termina alto. Al 35’ tiro dal limite di Turci, palla di poco alta. Al 47’ conclusione di Rizzuto, respinge Mbaye. Al 63’ il tiro di Monari esce di poco alto. Al 67’ il Castellarano rimane in dieci, espulso Rizzuto per proteste. Al 68’ calcia forte Timperio ma Lanzotti risponde presente e respinge. Al minuto 88 reggiani in 9 con Cavazzoli espulso. Al 90’ è Sharaf salta due uomini in area e va alla conclusione ma la palla esce davvero di poco alla sinistra di Lanzotti. In pieno recupero La Pieve Nonantola trova la rete che vale i tre punti, al 95’ tiro dalla trequarti di Cheli che scavalca Lanzotti fuori dai pali per l’1-0 .La Pieve Nonantola-Castellarano 1-0Rete: 45' st CheliLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Sharaf, Montorsi, Cheli, Cataldo (30' st Migliaccio), Gilli (35' pt Pellegrino).A disp.: Borghi, Pepe, Iazzetta, Boriani, Shanableh, Traversi, Belfakir. All.: BarbiCASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Saccani, Cavazzoli, Cani, Guicciardi (30' st Belfasti), Lusoli (36' st Longu), Piscopo, Bettelli (19' st Valentini, 46' st Valestri), Turci (19' st Travagliati), Rizzuto. A disp.: Peddis, Dakoli, Panicocolo, Sassi. All.: Lodi RizziniArbitro: Grisendi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Timperio, mister Barbi, Sghedoni, Tudini Bellei, Cavazzoli, Cani, Rizzuto; espulsi Rizzuto (C) al 22' st per doppia ammonizione, Cavazzoli (C) al 43' st per doppia ammonizione.Castelnuovo-Solierese 2-1 giocata il 14/02Reti: 11' pt Caselli (S), 45' pt su rig. Bellentani (C), 48' st Goldoni (C)CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Lodi, Mazzoli, Cantaroni (28' st Copertino), Bellentani (32' st Goldoni), Ienna. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Veneri, Cavani, Paltrinieri, Reggiani, Copertino, Goldoni. All.: CasagrandiSOLIERESE: Tosi, Giannelli, Tagliavini, Marani, Vignocchi (25' st Dapoto), Boschetti, Pagano, Vaccari, D'Ambrosio (42' st Ronchetti), Fennino, Caselli (38' st Bartolomeo). A disp.: Prejmerean, Iannacone, De Matteis, Ravo, Ronchetti, Schirmo, Dapoto, Bozzani, Bartolomeo. All.: GrecoArbitro: Berardo di BolognaNote: ammoniti Cantaroni, Goldoni, Vignocchi, Boschetti, Bartolomeo; espulsi Fontanesi (C) al 17' st, Boschetti (S) al 45' st per doppia ammonizione Maranello-Riese 0-1Rete: 38' pt Boccaletti MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (26' st Dello Preite), Orlandi, Riva (1' st Zagari), Marverti, Seghizzi (20' st Tognin), Canalini (20' st Galli), Restilli, Schiavone, Totaro, Capasso (1' st Baafi).A disp.: Mazzetti, Evangelisti, Guidetti, Damiano. All.: TosiRIESE: Codeluppi, Cuoghi, Posponi, Borghi, Bonora, Teocoli, Manicardi (26' st Di Stasio), Incerti, Boccaletti (16' st Fontanesi), Mazzoli (45' st Leonardi), Fall (48' st Mussini). A disp.: Benati, Carra, Malvezzi, Pirondi, Valenti. All.: PavesiArbitro: Dotti di ParmaNote: ammoniti Riva, SeghizziMedolla San Felice-Masone 1-1Reti: 43' pt Mohmoh (Ma), 25' st Djwomo Adusa (Me) MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Zanoli (17' st Franco), Covili (39' st Bugneac), Guidone (39' st Tecku), Serroukh (39' st Trajkovic), Djwomo Adusa. A disp.: Maccarinelli, Preti, Fontana, Leozappa, Atti. All.: SemeraroMASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani (20' st Pozzi), Campaniello, Bonacini D. (23' st Zagnoli), Tascedda, Jocic (36' st Campani), Mohmoh, Carrera (33' st Ventura). A disp.: Catellani, Omari, Melioli, Paoli, Montanari. All.: MarchesiniArbitro: Corneti di BolognaNote: ammoniti Malavasi, Sentieri, Acquah, Zagnoli Sammartinese-Baiso Secchia 1-3Reti: 32' pt Montipò (S), 38' pt Barozzi (B), 6' st Bertolani (B), 34' st Briselli (B)SAMMARTINESE: Falavigna, Turri (16' st Lecce), Berselli (8' st Valentini), Carnevali, Re, Bega, Barbieri, Torlai (25' st Acanfora), Sula (28' st Singh), Salsi, Montipò.A disp.: Mantovan, Malaguti, Bianchini, Gigante, Coghi. All.: PaterliniBAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri (13' st Incerti), Viviroli, Ruopolo, Paglia, Ghirelli (39' st Benassi), Bertolani (43' st Morselli), Pederzini (21' st Banzi), Caputo, Barozzi (31' st Briselli). A disp.: Brevini, Casini, Ovi, Caselli. All.: BaroniArbitro: Nadini di ModenaNote: ammoniti Sula, Pavarini, Banzi Sporting Scandiano-Virtus Camposanto 3-1Reti: 19' pt Deliu (V), 42' pt Valestri (S), 28' st Giorgi (S), 48' st su rig. Barbieri (S)SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri, Duci, Romani, Pederzoli, Saetti Baraldi (30' st Ferrari M.), Giorgi (36' st Bottazzi), Leoncelli, Corbelli (40' st Mohamed), Saetti (23' st Strozzi), Barbieri. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Rinaldini, Muratori, Gilioli. All.: GalantiniVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Pjolla, Mensah (36' st Momodu), Deliu, Malavasi, Denteh (25' st Natali), Grazia A., Gripshi (8' st Ofosu), Stabellini (8' st Acanfora), Nderjaj. A disp.: Grazia G., Diozzi, Cicero, Vitiello, Mogavero. All.: LuppiArbitro: Bonazzi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Saetti Baraldi, Mensah, Malavasi, Stabellini United Carpi-Sanmichelese 1-1 giocata il 14/02Reti: 17' pt Baisi (S), 23' st Nadiri (U)UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Kundome, Mora, Paramatti (1' st Amura), Cavallini, Garlappi, Pellacani, Kolaveri (9' st Malagoli), Nadiri (26' st Baraldi), Crispino. A disp.: Benetti, Cinelli, Nappa, Gianasi, Amedei, Vezzani. All.: GilioliSANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli, Baisi, Tardini (26' st Notari), Farina, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Vernia. A disp.: Brandoli, Doku, Ashong, Ferrari, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli, Geti. All.: AzzurroArbitro: Vitale di BolognaNote: ammoniti Peddis, Kundome; espulso Kundome (U) al 3' st per doppia ammonizione; recupero 1', 4'. Virtus Correggio-Montombraro 1-0Rete: 50' pt ZitoVIRTUS CORREGGIO: Neviani, Barbieri, Carretti L., Mustica (21' st Corradi), Aveni, Casarini, Davoli F. (9' st Davoli M.), Lugli, Davitti (49' st Pedrazzoli), Zito (29' st Benevelli), Bottoni (41' st Riccò). A disp.: De Chirico, Davoli D., Ferrari. All.: Carretti M.MONTOMBRARO: Cimelli, Hinek G., Baldelli (31' st Pittalis), Corroppoli, Borri, Dardi (31' pt Fiorillo), Maini, Hinek R. (16' st Fusco), Cussini, Caniato (10' st Dosi), Zattini (41' pt Cinquegrano). A disp.: Guerrieri, Allegra, Ferri, Pappalardo. All.: BernabeiArbitro: Falaguasta di PiacenzaNote: ammoniti Carretti L., Davoli F., Benevelli, Zattini, Fiorillo