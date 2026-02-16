Eccellenza, il Formigine sbanca Salso e torna a sperare nella salvezza

Una vittoria fondamentale per il Real Formigine che torna a respirare e manda praticamente il Salso all'inferno. Dopo aver corso due seri pericoli (bravo il portiere Manfredini nella circostanza), il Formigine passa al 79' con Salvatore Ferrara, che, dopo aver ricevuto palla appena dopo la metà campo, si beve quattro avversari palla al piede per poi depositare in rete. Gran gol.
Il tabellino
SALSOMAGGIORE-REAL FORMIGINE 0-1
Rete: 79’ Ferrara S.
SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro, Brunani, Cavalca (64’ Kokla), Cruoglio, Morigoni, Ghiretti, Lorenzani, Mattioli (65’ Kadjo, 80’ Ascone), Lattuca (65’ Ghidoni), El Hani. A disposizione: il Avanzini, Furlotti, Alfieri, Porta. Allenatore: Araldi
REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta (89’ Diallo), Sediraj, Cristiani, Sottil, Maletti, Rovatti (46’ Baldari), Bationo (53’ Sighinolfi), Stanco, Ferrara S., Ferrara Pio (64’ Napoli). A disposizione: Boye, Marverti, Stella, Roncaglia, Guastalli. Allenatore: Cavalli S.
Ammoniti: Brunani, Cruoglio (S); Cristiani, Ferrara S. (R). Recupero: 2’ pt, 4’ st.
Matteo Pierotti