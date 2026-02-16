Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Formigine sbanca Salso e torna a sperare nella salvezza

Dopo aver corso due seri pericoli (bravo il portiere Manfredini nella circostanza), il Formigine passa al 79' con Salvatore Ferrara

1 minuto di lettura

Una vittoria fondamentale per il Real Formigine che torna a respirare e manda praticamente il Salso all'inferno. Dopo aver corso due seri pericoli (bravo il portiere Manfredini nella circostanza), il Formigine passa al 79' con Salvatore Ferrara, che, dopo aver ricevuto palla appena dopo la metà campo, si beve quattro avversari palla al piede per poi depositare in rete. Gran gol.

Il tabellino

SALSOMAGGIORE-REAL FORMIGINE 0-1

Rete: 79’ Ferrara S.

SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro, Brunani, Cavalca (64’ Kokla), Cruoglio, Morigoni, Ghiretti, Lorenzani, Mattioli (65’ Kadjo, 80’ Ascone), Lattuca (65’ Ghidoni), El Hani. A disposizione: il Avanzini, Furlotti, Alfieri, Porta. Allenatore: Araldi

REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta (89’ Diallo), Sediraj, Cristiani, Sottil, Maletti, Rovatti (46’ Baldari), Bationo (53’ Sighinolfi), Stanco, Ferrara S., Ferrara Pio (64’ Napoli). A disposizione: Boye, Marverti, Stella, Roncaglia, Guastalli. Allenatore: Cavalli S.

Ammoniti: Brunani, Cruoglio (S); Cristiani, Ferrara S. (R). Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Eccellenza, niente da fare per il Formigine contro la capolista Nibbano. Paura per Sottil

Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico

Rogo in un garage nella notte a Formigine

Dilettanti: Ferrara al Formigine, Covili al Medolla San Felice

Eccellenza, buon punto per il Formigine con la Pontenurese

Eccellenza: il Formigine perde anche ad Arceto ed ora è ultimo

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Carpi, buon pareggio a Perugia

Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva

Sassuolo, beffa all'Udinese: vittoria in rimonta

