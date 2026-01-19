Eccellenza: il Formigine perde anche ad Arceto ed ora è ultimo

SPOGLIATOI

IL TABELLINO

Il momento di grazia dell'Arcetana non accenna affatto a interrompersi. Nel corso di questo 2026 appena iniziato, i biancoverdi hanno disputato tre partite totalizzando ben 7 punti: prima il successo interno con il Fabbrico, poi il pari sul campo della super potenza del Nibbiano Valtidone, e adesso l'odierna affermazione casalinga sul Real Formigine. Oggi al 'Comunale' di via Caraffa si è giocato per il ventesimo turno di Eccellenza: i padroni di casa hanno legittimato in pieno la preziosa affermazione ottenuta, peraltro al cospetto di una diretta concorrente in ottica salvezza. Le dimensioni della vittoria sui pur volenterosi modenesi avrebbero persino potuto essere più abbondanti. L'unico rammarico per Messori e soci, se di reale rammarico si può parlare, sta nel non avere concretizzato maggiormente le numerose occasioni da gol create: con particolare riferimento a quelle costruite dal 26' della ripresa in avanti, quando l'Arcetana ha potuto contare su una doppia superiorità numerica (11 contro 9).Andando con ordine, per la cronaca pronti-via e calcio d'angolo eseguito da Bassoli. Il pallone giunge direttamente a Dante Messori: il capitano cerca il gol con un diagonale sferrato a stretto ridosso della porta, ma la sfera termina fuori a sinistra di Manfredini.Il Real Formigine risponde al 12' con Ferrara, che si produce in una conclusione da fuori area dopo aver effettuato un'imperiosa corsa: palla non di molto a lato, a sinistra di Borges. Al 16', lo stesso Borges esce quindi con i pugni per allontanare la sfera proveniente dal corner di Ferrara. Per contro al 24' l'Arcetana sblocca il risultato a proprio favore, sugli sviluppi della punizione di Bassoli da posizione angolata. Il pallone giunge a Poligani, che va a bersaglio con un fendente scoccato dal limite: la sfera va a sbattere sul palo a destra di Manfredini, per poi finire in fondo al sacco. Da lì in avanti, il primo tempo procede con buoni ritmi da ambo le parti ma senza più particolari spunti sul piano delle occasioni da rete.Nella ripresa, al 13' Barbieri ha un'occasionissima per il raddoppio: il suo diagonale sferrato in piena area si perde tuttavia non di molto alto sulla traversa. Al 23' nuovo diagonale in area, questa volta ad opera di Tosi: la sfera termina di un filo fuori, a destra del guardiano modenese. Seguono minuti parecchio concitati: il Real Formigine resta addirittura in 9 contro 11. Due le espulsioni a carico degli ospiti, in pochi attimi.Il primo a dover lasciare il campo è il neoentrato Napoli, causa proteste. Sùbito dopo, un Sighinolfi fresco di ammonizione si dirige verso mister Borghi: tra i due si verifica un contatto fisico. Intorno a loro si viene a creare un assembramento di giocatori, che l'arbitro risolve con il rosso sia al mister dell'Arcetana sia al numero 10 d'oltre Secchia. Al 33' Bassoli sfiora quindi il 2-0 con una conclusione dal limite, che si stampa sul palo a sinistra di Manfredini. Al 43' Dante Messori riceve il preciso suggerimento di Tosi, per poi scoccare un ficcante tiro da posizione angolata in area: Manfredini si supera, spedendo in corner con un ottimo intervento. Al 46' lo stesso Messori potrebbe finalizzare da centroarea un tambureggiante movimento offensivo biancoverde, orchestrato da Bassoli e Laamane: il tiro del capitano termina però clamorosamente alto. Al 50' ancora Dante Messori si presenta dalle parti di Manfredini, ma la sua conclusione si rivela sbilenca e non inquadra lo specchio della porta. A ridosso del triplice fischio, Bassoli va poi vicinissimo al 2-0 perdendo però l'attimo vincente a tu per tu con Manfredini.L'Arcetana si porta quindi a quota 22 in graduatoria: i biancoverdi albergano all'undicesimo posto, e adesso possono contare su ben 4 lunghezze di vantaggio nei confronti della zona playout.Il Real Formigine resta invece a 12 punti, e ora è ultimo unitamente al Salsomaggiore.'La vittoria non fa una grinza, e ritengo che l'andamento della partita parli chiaro in tal senso - commenta Cristian Borghi, trainer dell'Arcetana - Da parte del nostro portiere Borges, non ricordo particolari interventi: viceversa noi abbiamo saputo costruire una lunga serie di occasioni da gol, evidenziando vivacità e spirito propositivo. Ad ogni modo, tutto questo non vuol dire che oggi l'Arcetana sia stata perfetta: potevamo e dovevamo imporci con più tranquillità, evitando così di soffrire e di rimanere in tensione fino al triplice fischio. Purtroppo, ancora una volta ci è mancato qualcosa sul piano dell'efficacia realizzativa: in tal modo non siamo riusciti a realizzare quel gol o quei gol in più che ci avrebbero permesso di vincere con maggiore serenità. Peraltro, non ci siamo riusciti nemmeno quando abbiamo potuto usufruire della doppia superiorità numerica. Quindi, in buona sostanza: successo meritato e prezioso nel contesto di una sfida tutt'altro che scontata, un'affermazione contraddistinta pure da una buona prova di carattere da parte nostra. D'altro canto restano ancora passi avanti da fare, e soprattutto non dobbiamo coltivare illusioni a buon mercato: il cammino da portare avanti resta infatti molto lungo, e anche a breve dovremo affrontare ostacoli non certo di poco conto'.'L'Arcetana ha meritato questi tre punti - afferma quindi Alessandro Melotti, direttore sportivo del Real Formigine - Alla luce dell'andamento che la partita ha assunto, il risultato può davvero dirsi giusto. Nel complesso una sfida non bellissima, ma c'era da aspettarselo: ad eccezione di quelle 4-5 realtà che stanno viaggiando nei piani altissimi della classifica, questo girone A di Eccellenza è contraddistinto da formazioni che puntano più sulla quantità che non sull'effettiva qualità. Ad ogni modo, i biancoverdi hanno interpretato la partita nel modo giusto: facendo valere sia la forza delle proprie individualità, sia l'efficace compattezza che caratterizza il gruppo di giocatori. Quanto a noi, la forza di volontà non è affatto mancata: non a caso i nostri ragazzi hanno convintamente provato a riequilibrare i conti anche dopo essere rimasti in 9 contro 11, e per questo ritengo che la squadra meriti ugualmente un plauso. Tuttavia, ci siamo rivelati carenti in occasione di singoli episodi: circostanze che poi hanno rivestito un peso di rilevante importanza nel determinare il risultato finale. Quando si affronta una sfida di così notevole rilievo come questa sul campo dell'Arcetana, è davvero impensabile subire due espulsioni nell'arco di pochi minuti: per giunta due cartellini rossi legati ad animi surriscaldati, e proprio per questo ancora più evitabili. Si tratta di problematiche caratteriali da risolvere quanto prima, altrimenti il percorso verso la salvezza diventerà in ulteriore salita'. Domenica prossima 25 gennaio, i verdeblù modenesi ospiteranno la Pontenurese.ARCETANA - REAL FORMIGINE 1 - 0RETE: 24'pt Poligani.ARCETANA: Borges, Ceci (dal 32'st Grilllenzoni), Maccabruni, Blotta, Fiorentini, Barbati, Poligani (dal 39'st Ferrari M.), Bassoli, Messori D., Barbieri (dal 22'st Tosi), Laamane. A disp.: Benedetti, Rinaldi, Messori F., Daolio, Ferri, Elatachi. Allenatore: Cristian Borghi.REAL FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Cristiani, Barbetta, Davoli, Marverti (dal 36'st Guastalli), Bationo (dal 7'st Napoli), Stanco, Sighinolfi, Ferrara (dal 28'st Iattici). A disp.: Carella, Stella, Sottil, Nocetti, Roncaglia, Waddi. Allenatore: Simone Cavalli.ARBITRO: Cavalleri di Treviglio (assistenti Gaglio di Parma e Manassero di Piacenza).NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Barbati e Dante Messori (A), Sejderaj, Diallo, Marverti, Signinolfi e mister Cavalli (R). Espulsi al 24'st Napoli (R) per proteste, al 26'st Sighinolfi (R) e mister Borghi (A) per reciproche scorrettezze.