Il Carpi crolla a Pesaro: finisce 3 a 0

Pesante sconfitta esterna per il Carpi. Al 30’ i padroni passano in vantaggio: Giovannini prova la conclusione dai 25 metri, una papera di Sorzi regala al Pesaro il gol. Il raddoppio arriva al 71’, Machin serve Jallow al limite dell’area, la difesa gli concede spazio e Jallow si gira e spedisce la palla all’angolino. La Vis continua a spingere e al 79’ arriva il tris, ancora con Jallow che da dentro l’area, apre il piatto e batte Sorzi chiudendo la gara.

TABELLINO

Vis Pesaro vs AC Carpi 3-0 (1-0)

Reti: 30′ Giovannini (V), 71′ Jallow (V), 79′ Jallow (V)

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Di Renzo, Tonucci (dall’81’ Piras), Zoia (dall’84’ Bastianelli); Durmush (dall’81’ Ventre), Machin, Pucciarelli, Giovannini (dall’81’ Barranco); Mariani (dal 62′ Jallow); Di Paola, Nicastro. A disposizione: Guarnone, Fratti, Primasso, Ceccacci, Berengo, Fraternale, Franchetti, Salati, Ferrari, Pisano. All. Stellone

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dall’81’ Lombardi), Rossini; Verza (dal 72′ Amayah), Rosetti, Figoli (dal 72′ Gaddini), Pitti (dal 72′ Cecotti); Casarini, Puletto (dal 56′ Giani); Stanzani. A disposizione: Scacchetti, Perta, Benvenuto, Tcheuna, Rigo, Mahrani. All. Cassani

Arbitro: Sig. Gandino sez. Alessandria/ Assistenti: Gennuso – Scarpati/ 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)/ Operatore FVS Sig. Mambelli (Cesena)

Ammoniti: Giovannini (V)

Espulsi: nessuno

Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t.

Foto Carpi Calcio