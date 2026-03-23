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Formigine, arrestato 25enne rumeno per spaccio: subito liberato

Formigine, arrestato 25enne rumeno per spaccio: subito liberato

Dalla perquisizione recuperate complessivamente 19 dosi di cocaina, nonché una modica quantità di hashish

1 minuto di lettura

Nella serata di venerdì i carabinieri di Formigine hanno arrestato un 25enne di origine rumena per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, controllato mentre si trovava a bordo della propria autovettura, ha da subito manifestato un atteggiamento nervoso che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire, occultato all’interno di uno sportello, un contenitore con numerosi involucri di sostanza stupefacente.

Le successive operazioni di perquisizione hanno permesso così di recuperare complessivamente 19 dosi di cocaina, nonché una modica quantità di hashish, anch’essa detenuta per lo spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo.

Sabato scorso, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la liberazione dell’indagato, in attesa di rinvio a giudizio.

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