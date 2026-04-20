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Eccellenza, il Formigine supera il Corticella e blinda i playout

Eccellenza, il Formigine supera il Corticella e blinda i playout

Decidono le reti di Ferrara e Baldari

1 minuto di lettura

Il Real Formigine batte il Corticella 2-0 e blinda matematicamente l'accesso ai play-out, tenendo ancora aperta la speranza per la salvezza diretta (ora distante tre punti). I padroni di casa dominano il match fin dall'inizio, con Calzati che nega il gol a Cristiani e Pio Ferrara, mentre Stanco sfiora il vantaggio di testa.

Il meritato 1-0 arriva alla mezz'ora: Salvatore Ferrara ruba palla alla difesa ospite e trafigge il portiere con un preciso diagonale. Il Corticella si rende pericoloso solo con una punizione di Pescatore che colpisce il palo. Nella ripresa il Formigine controlla agevolmente il ritmo e chiude definitivamente la pratica nel finale con il neo-entrato Baldari, a segno dopo meno di un minuto dal suo ingresso in campo.

Il tabellino

Real Formigine-Corticella 2-0

Reti: 28' pt Ferrara S., 32' st Baldari

REAL FORMIGINE: Boye, Barbetta, Sejderaj (12' pt Diallo), Davoli (45' st Waddi), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, Depietri Tonelli, Stanco (34' st Napoli), Ferrara S. (39' st Rovatti), Ferrara P. (31' st Baldari). A disp.: Carella, Stella, Marverti, Roncaglia. All.: Cavalli

CORTICELLA: Calzati, Dragona, Cantelli, Pinca, Caselli, Fini (10' st Baccolini), Tonelli (27' st Venturi), Pescatore (34' st Vasta), Bazzani (37' st Maraoncelli), Manga (18' st Cianciulli), Cisotto. A disp.: Treggia, Bellipario, Ravaioli. All.: Cavina

Arbitro: Conte di Castelfranco Veneto

Note: ammoniti Depietri Tonelli, Cantelli; espulso Stella (R, dalla panchina) al 45' st.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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