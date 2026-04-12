Solo un pari per il Cittadella contro il Rovato

Si chiude a reti bianche, 0-0, la sfida tra il Cittadella Vis Modena ed il Rovato Vertovese. La squadra di Gori si rende pericolosa dalle parti del portiere avversario quando Marchetti innesca Arrondini che non riesce nell’intento di rendersi pericoloso. Ancora la compagine modenese semina il panico in area piccola, questa volta con Mandelli, che ci prova però gli avversari respingono alla grande. Il Rovato prova ad impensierire Celenza con Messedaglia che però trova prontissimo Celenza che neutralizza il tentativo. Sabotic e compagni provano a fare la partita, rendendosi pericolosi, la formazione lombarda attende guardinga e prova a ripartire, una partita a scacchi con pochi interventi dei portieri.

Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo tra Cittadella e Rovato, squadre ferme sullo 0-0. La seconda frazione inizia con la squadra allenata da Belotti quando Lleshaj ci prova dalla distanza ma esce a lato. Palla che viaggia in area di rigore del Rovato, Morello crossa in mezzo per Arrondini che però non arriva sul pallone e manca l’appuntamento con il gol. Ci prova Cattaneo dalla distanza, Celenza fa sua la sfera. Bella triangolazione del Cittadella che porta Caprioni alla conclusione da zona molto interessante. Palla sfiora la traversa e si disperde sul fondo.

Il tabellino

Il Rovato ancora si fa vivo dalle parti di Celenza con un corner ma nulla di fatto. Sul capovolgimento di fronte ecco il Cittadella che ci prova nel recupero ma si tratta di un altro tentativo che viene vanificato. Dopo 3 minuti di recupero, termina la partita all’”Allegretti” di San Damaso sullo 0-0. Le due squadre restano appaiate a 49 punti in classifica al settimo posto.

CITTADELLA VIS MODENA 0

ROVATO VERTOVESE 0

Cittadella Vis Modena: Celenza; Fort, Sabotic, Boccaccini; Carretti (26’st Barozzini), Mandelli, Marchetti (47’st Camara), Sardella (35’st Teresi); Caprioni, Sala (28’st Morello), Arrondini. A disposizione: Anino, Tessitori, Barbi, Crosariol, Calanca. All. Gori

Rovato Vertovese: Offredi, Vallisa (19’st Basani), Gauli, Sangiorgi (29’pt Cattaneo), Suardi, Scidone, Chiggiato (38’st Faggiano), Lleshaj, Messedaglia (27’st Bertuzzi), Bertazzoli, Signoroni. A disposizione: Villa, Kante, Lazzaroni, Mutti, Pelamatti. All. Belotti

Arbitro: Di Palma di Cassino

Ammoniti: Carretti, Sangiorgi, Gori, Belotti

Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 3 minuti di recupero secondo tempo