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Battuta d'arresto in trasferta per il Sassuolo

Battuta d'arresto in trasferta per il Sassuolo

I rossoblù tornano alla vittoria quasi un mese e si avvicinano alla salvezza balzando a 36 punti, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 42

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Il Genoa torna al successo e vede la salvezza. I ragazzi di Daniele De Rossi superano 2-1 il Sassuolo nel match del Ferraris, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A: decidono le reti di Malinovskyi ed Ekuban, in mezzo il momentaneo pari di Konè.

Dopo un’iniziale fase di studio, al 9′ la formazione ospite prova a farsi vedere dalle parti di Bijlow con un colpo di testa di Pinamonti, che però non trova la porta. I neroverdi continuano a spingere arrivando due volte al tiro con Berardi, che però non riesce a battere l’estremo difensore avversario. Al 18′ i rossoblù, superata una fase delicata, trovano la rete del vantaggio con Ruslan Malinovskyi, che lascia partire un potente mancino dalla distanza su cui Muric non può nulla.

A questo punto il Sassuolo torna ad attaccare per cercare il pareggio, ma senza costruire delle azioni particolarmente degne di nota. A pochi minuti dall’intervallo il Genoa va vicino al raddoppio con una conclusione di Vitinha. Al termine di un minuto di recupero, si va a riposo sul parziale di 1-0. Al rientro nel tunnel Berardi ed Ellertson arrivano a contatto e vengono espulsi dal direttore di gara Rapuano, lasciando così in dieci le rispettive formazioni. 

Ad inizio

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ripresa De Rossi decide di effettuare subito un triplo cambio, ma a trovare la svolta sono gli emiliani, che al 57′ agguantano il pareggio: Bijlow respinge corto dopo l’inzuccata di Muharemovic, Koné si fa trovare pronto e firma l’1-1 anticipando Frendrup. Al 62′ i liguri si lamentano per un presunto contatto in area di rigore tra Muharemovic ed Ekuban, ma per l’arbitro non c’è nulla. Nel finale i ritmi calano, ma i padroni di casa all’84’ riescono a trovare il guizzo vincente grazie ad una grande giocata di Messias: il brasiliano, dopo un uno-due con Sabelli, serve in mezzo Caleb Ekuban (Muric in ritardo), il quale realizza il tap-in che vale il definitivo 2-1.

I rossoblù tornano alla vittoria quasi un mese e si avvicinano alla salvezza balzando a 36 punti, mentre il Sassuolo, reduce da tre risultati utili consecutivi, resta fermo a quota 42.

IL TABELLINO

GENOA (3-4-1-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ellertsson 4.5, Frendrup 6.5, Malinovskyi 7 (10’st Masini 6), Sabelli 6.5 (32’st Otoa sv); Baldanzi 5.5 (10’st Martin 6); Vitinha 5 (30’st Messias 7), Colombo 5 (10’st Ekuban 7). In panchina: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Ekhator, Klisys, Grossi, Ouedraogo.

Allenatore: De Rossi 6.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6 (22’st Coulibaly 6), Idzes 6, Muharemovic 6.5, Doig 6 (36’st Lipani sv); Thorstvedt 6, Matic 6 (22’st Volpato 5.5), Koné 6.5 (42’st Moro sv); Berardi 4.5, Pinamonti 5.5 (36’st Iannoni sv), Laurienté 5.5. In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Nzola, Fadera, Frangella, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso 6.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 18’pt Malinovskyi; 12’st Koné, 39’st Ekuban.

NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulsi per una rissa nel tunnel degli spogliatoi a fine primo tempo Berardi ed Ellertsson.

Ammoniti: Malinovskyi, Frendrup, Doig, Walukiewicz, Muharemovic.

Angoli: 5-3.

Recupero: 1′; 4′.

Foto Sassuolo Calcio

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