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Sinner vince in casa nella sua Montecarlo e si riprende il numero uno del mondo

Sinner vince in casa nella sua Montecarlo e si riprende il numero uno del mondo

Ottavo titolo 1000 per Sinner, il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami

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Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’altoatesino, nel prinicipato dove risiede, batte Carlos Alcaraz, con il punteggio di 7-6 (5) 6-3, in due ore e 15 minuti di gioco, nell’ultimo atto del torneo andato in scena sulla terra rossa e conquista il 27esimo titolo della sua carriera. Ottavo titolo 1000 per Sinner – il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami – che si prende anche, nuovamente, la vetta della classifica Atp.

Dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open e il ko a sorpresa con Mensik a Doha, il 24enne riesce nell’impresa di vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nella stessa stagione. L’unico a riuscirci dal 1990 è stato Novak Djokovic nel 2015. È il secondo titolo su terra per Sinner, dopo l’Atp 250 di Umago 2022, che centra il primo Big Title sulla terra battuta, che nel 2025 lo aveva visto cedere proprio ad Alcaraz in finale sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros.

Manca la difesa del titolo Alcaraz, che tornerà in campo la prossima settimana nell’Atp 500 di Barcellona. A riposo, invece, nei prossimi giorni l’azzurro.

Foto Italpress

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