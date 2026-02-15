Il Cittadella Vis Modena non si ferma: terza vittoria consecutiva

Il tabellino

Importante vittoria per il Cittadella Vis Modena che piega, tra le mura amiche del’’Allegretti” di San Damaso la Pro Sesto per 2-1. Per la formazione allenata da mister Mattia Gori si tratta della terza vittoria consecutiva. La compagine di casa parte subito forte, dopo pochi istanti dal fischio di inizio Morello prova il tiro chiamando il portiere avversario ad una poderosa parata. Cittadella ancora insidiosa riesce anche a segnare il secondo gol ma il guardalinee sbandiera un fuorigioco. Alla prima occasione, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Montesano che batte Celenza con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sabotic e compagni non ci stanno ad essere sotto, infatti, Camara prova la conclusione ma Bongini para miracolosamente e manda la palla in corner. I ragazzi della squadra di Modena continuano a premere sul pedale dell’acceleratore alla ricerca del gol del pari che arriva quando Lorenzo Mandelli segna la rete dell’1-1: azione che si sviluppa sulla sinistra, dopo un batti e ribatti il pallone arriva tra i piedi del centrocampista che fa partire un tiro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario, è 1-1 tra Cittadella Vis Modena e Pro Sesto.Ancora azione pericolosa di fattura modenese: Camara guadagna il fondo, mette la sfera al centro dell’area di rigore ma la retroguardia ospite è brava ad allontanare. I lombardi provano a mettere la testa fuori dal guscio quando, gli sviluppi di un corner, arrivano alla conclusione ma il tentativo termina inesorabilmente sul fondo. La partita è bella, piena di capovolgimenti di fronte ma le due difese reggono alla grande le folate avversarie. Dopo un solo minuto di recupero, termina il primo tempo sulla’1-1. Il secondo tempo inizia seguendo lo stesso canovaccio della prima frazione, è il Citta a fare la partita e ad avere in mano saldamente il pallino del gioco. Boccaccini, sugli sviluppi di un corner, tenta una meravigliosa rovesciata, riesce ad impattare il pallone ma il portiere para bene. Il Cittadella continua a macinare gioco, si rende pericoloso quando dopo un batti e ribatti in area di rigore la formazione di casa arriva alla conclusione chiamando Bongini all’ennesimo miracolo di giornata. Arrivano i minuti finali, quando tutto sembra sancito ecco il guizzo, il lampo che fa esplodere di gioia il pubblico che ha gremito gli spalti dell’Allegretti di San Damaso. Nelle battute finali, il Cittadella trova il gol del, più che meritato, vantaggio con Davide Arrondini.L’attaccante segna il 2-1 che regala i tre punti a Gori ed i suoi. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte e pone fine alla contesa.CITTADELLA VIS MODENA 2PRO SESTO 1Cittadella Vis Modena: Celenza; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti (44’st Calanca), Mandelli (29’st Marchetti), Dodaro, Camara; Caprioni (44’st Teresi), Morello (27’st Sala), Arrondini. A disposizione: Muzio, Sardella, Tessitori, Crosariol, Barozzini. All. GoriPro Sesto: Bongini, Santambrogio (41’st Rastelli), Banfi, Polenghi (17’st Pedone), Abruzzese (21’st Bortolato), Montesano, Valota, Stefanoni, Anghileri, Clerici (21’st Chillemi), Maspero. A disposizione: Lovato, Meriggi, Samaden, Gallo, Banse. All. AngellottiArbitro: D’Agnillo di VastoAmmoniti: Mandelli, Sabotic, Santambrogio, MontesanoReti: 11’pt Montesano, 18’pt Mandelli, 44’st ArrondiniNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo