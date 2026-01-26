Eccellenza, buon punto per il Formigine con la Pontenurese

Un Real Formigine in formato da battaglia raccoglie un buon punto contro una squadra forte ed in un momento di grande forma. Primo tempo con qualche sprazzo di calcio vero su un campo molto allentato con i padroni di casa vicino al gol in ben tre occasioni con Stanco che mette a lato di testa, con Sottil che sugli sviluppi di un angolo impegna Cabrini con una conclusione di destro ma soprattutto con Baldari che si procura la palla della giornata rubando palla in uscita a Spagnoli per poi saltare Cabrini e calciare a porta vuota ma Diaw salva miracolosamente. La Pontenurese nella prima frazione si rende pericolosa in tre occasioni, per lo più propiziate da calci da fermo ma non riesce a pervenire al gol con i propri attaccanti, anche grazie alle parate di Manfredini. Seconda frazione degna di nota solo per i cambi e le ammonizioni, date dai continui lanci lunghi e dei conseguenti numerosi contrasti, a causa di un campo quasi impossibile. Buono l’esordio di Sottil e Baldari tra i padroni di casa.

Tabellino

REAL FORMIGINE-PONTENURESE 0-0 FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Davoli, Sottil, Barbetta, Bationo, Cristiani, Stanco, Baldari (82’ Mininno), Ferrara. A disp. Carella, Stella, Maletti,

Marverti, Roncaglia, Waddi, Iattici, Guastalli. All. Cavalli.

PONTENURESE: Cabrini, Diaw (90’ Lodigiani), Bar, Castellana (82’ Bernardi), Ajdini, Spagnoli, Spedini (46’ Compiani), Orlandi, Pellegrini, Alfieri (66’ Yener), Roberi Vota. A disp. Dordoni, Vecchio, Cecchetti, Bongiorni, Milza. All. Rizzelli.

Arbitro: Delucca di Bologna

Note: ammoniti Sejdiraj, Orlandi, Ferrara

Matteo Pierotti