Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Il Comune di Modena attuerà il relamping allo stadio Alberto Braglia. L'Amministrazione comunale ha affidato, infatti, lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori per la riqualificazione energetica e funzionale dell'illuminazione del campo da gioco con corpi illuminanti a led.

'I lavori hanno due obiettivi principali: il rispetto dei parametri di illuminazione secondo i requisiti richiesti dalla Lega di serie B e una maggiore efficienza energetica e migliore resa illuminotecnica.

L'investimento del Comune, condiviso con il Modena F.C. che ha la concessione amministrativa d'uso del Braglia, è quindi mirato a modernizzare uno dei suoi impianti sportivi più importanti per renderlo pronto e adeguato a competizioni agonistiche di alto livello' - spiega il Comune di Modena in una nota.

La determina con la quale è stato affidato il relamping è del 23 dicembre a firma di Elisa Iori. L'affidamento è andato allo Studio Capellari associati Stp Arl, con sede a Mirandola per un importo pari a 84.301 euro Iva compresa.

Foto Modena Fc