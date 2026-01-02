Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

L'affidamento è andato allo Studio Capellari associati Stp Arl, con sede a Mirandola per un importo pari a 84.301 euro Iva compresa

1 minuto di lettura

Il Comune di Modena attuerà il relamping allo stadio Alberto Braglia. L'Amministrazione comunale ha affidato, infatti, lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori per la riqualificazione energetica e funzionale dell'illuminazione del campo da gioco con corpi illuminanti a led.

'I lavori hanno due obiettivi principali: il rispetto dei parametri di illuminazione secondo i requisiti richiesti dalla Lega di serie B e una maggiore efficienza energetica e migliore resa illuminotecnica.

L'investimento del Comune, condiviso con il Modena F.C. che ha la concessione amministrativa d'uso del Braglia, è quindi mirato a modernizzare uno dei suoi impianti sportivi più importanti per renderlo pronto e adeguato a competizioni agonistiche di alto livello' - spiega il Comune di Modena in una nota.

La determina con la quale è stato affidato il relamping è del 23 dicembre a firma di Elisa Iori. L'affidamento è andato allo Studio Capellari associati Stp Arl, con sede a Mirandola per un importo pari a 84.301 euro Iva compresa.

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, fermato con tirapugni e armi da taglio

Modena, fermato con tirapugni e armi da taglio

Tentato omicidio di don Rodrigo, arrestato 29enne con problemi psichici: vittima pedinata per 20 minuti

Tentato omicidio di don Rodrigo, arrestato 29enne con problemi psichici: vittima pedinata per 20 minuti

Modena Marcia per la Pace, i pro-Palestina manifestano a parte

Modena Marcia per la Pace, i pro-Palestina manifestano a parte

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

Capodanno a Modena, in migliaia in piazza per lo spettacolo aereo Galileo

Capodanno a Modena, in migliaia in piazza per lo spettacolo aereo Galileo

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, venerdì al Braglia arriva il Monza

Modena, venerdì al Braglia arriva il Monza

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Seconda, il Levizzano non si può più nascondere: con El Madi si punta al primo posto

Seconda, il Levizzano non si può più nascondere: con El Madi si punta al primo posto

Piacenza ferma la corsa di Modena e va in final four

Piacenza ferma la corsa di Modena e va in final four

Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

Dilettanti, il presidente del Crer Alberici: 'I campionati stanno avendo un ottimo andamento'

Serie D, Cittadella: quattro giornate di stop a mister Gori per aver offeso l'arbitro

Serie D, Cittadella: quattro giornate di stop a mister Gori per aver offeso l'arbitro