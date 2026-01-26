Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina battuta a sorpresa dalla Bobbiese

La squadra piacentina in vantaggio con Scabini, Caselli illude la Cdr e Cloralio segna il 2 a 1 finale

2 minuti di lettura
Sconfitta inopinata della Cdr Mutina sul campo della Bobbiese.

Si parte sul sintetico del 'Puppo” dopo un sentito minuto di silenzio in onore di Caje Cella e con la Bobbiese che porta il lutto al braccio. L'inizio dei neroverdi è molto buono, tanto che dopo appena 3' Russo sfiora il palo con una rasoiata dalla destra. I modenesi dell'Atletic Mutina rispondono all'8' con una conclusione di Hoxha messa in angolo da Ansaldi, mentre 3' più tardi Leo Bongiorni calcia di poco sopra la traversa. Si tratta del momento migliore della Bobbiese, che al 15' fa gridare al gol su un imperioso colpo di testa di Gambazza che un difensore di casa salva proprio sulla linea di porta. Nemmeno l'infortunio di Russo, sostituito al 26' da Erick Guglielmetti, riesce a fermare il crescendo neroverde. Il vantaggio è nell'aria e arriva al 29', quando Scabini insacca di testa un cross dalla sinistra di Cloralio che spiove sul secondo palo: 1 – 0. I padroni di casa ci riprovano poco dopo con l'autore dell'assist, ma al 37' una dormita difensiva permette a Caselli di trovare il pareggio con un tocco sotto porta su traversone di Hoxha che attraversa tutta l'area: 1 – 1.
A questo punto l'inerzia si ribalta e al 40' è Metti a salvare sulla linea di porta il clamoroso ribaltone ospite.

L'intervallo porta consiglio alla Bobbiese, che nella ripresa torna in campo con lo spirito da battaglia e al 56' trova il gol partita grazie a Mattia Cloralio, proprio nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. Il sette neroverde fa un gran regalo a se stesso e a tutto la Bobbiese con una perfetta staffilata dal limite che si infila nell'angolino dopo l'ottima sponda di Scabini: 2 – 1.

Il tabellino

BOBBIESE- ATLETIC CDR MUTINA  2- 1

BOBBIESE: Ansaldi, Guglielmetti A., Metti, Gambazza, Balbo, Compaore, Cloralio (80' Tessera), Bongiorni, Scabini (80' Velardi), Imprezzabile (85' Biolchi), Russo (26' Guglielmetti E.). All. Bongiorni.

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Vacondio (29' Gargano), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cremaschi, Gualdi (46' Cuoghi), Fantastico, Hoxha, Panzanato (65'Teggi). All. Paganelli.

ARBITRO: Monaco di Bologna.

RETI: 29' Scabini, 37' Caselli, 56' Cloralio.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Eccellenza, mister Paganelli (Cdr Mutina): 'Sono veramente contento dei miei ragazzi'

Eccellenza: la Cdr Mutina sogna lo sgambetto alla capolista Vianese ma finisce 3-3

Eccellenza: Stanco sbaglia, Fantastico no: la Cdr Mutina passa a Formigine

Eccellenza: rosso al 44' a Hoxha, il Terre di Castelli dilaga contro il Cdr Mutina

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Fabbrico ko

Eccellenza, anche il sindaco Mezzetti alla festa degli auguri della Cdr Mutina

Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Articoli Recenti Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Il Sassuolo torna alla vittoria: Cremonese ko

Eccellenza, il Terre di Castelli rifila un tris allo Zola e ora vede i playoff

Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

