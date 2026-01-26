Eccellenza, la Cdr Mutina battuta a sorpresa dalla Bobbiese

Il tabellino

Sconfitta inopinata della Cdr Mutina sul campo della Bobbiese.Si parte sul sintetico del 'Puppo” dopo un sentito minuto di silenzio in onore di Caje Cella e con la Bobbiese che porta il lutto al braccio. L'inizio dei neroverdi è molto buono, tanto che dopo appena 3' Russo sfiora il palo con una rasoiata dalla destra. I modenesi dell'Atletic Mutina rispondono all'8' con una conclusione di Hoxha messa in angolo da Ansaldi, mentre 3' più tardi Leo Bongiorni calcia di poco sopra la traversa. Si tratta del momento migliore della Bobbiese, che al 15' fa gridare al gol su un imperioso colpo di testa di Gambazza che un difensore di casa salva proprio sulla linea di porta. Nemmeno l'infortunio di Russo, sostituito al 26' da Erick Guglielmetti, riesce a fermare il crescendo neroverde. Il vantaggio è nell'aria e arriva al 29', quando Scabini insacca di testa un cross dalla sinistra di Cloralio che spiove sul secondo palo: 1 – 0. I padroni di casa ci riprovano poco dopo con l'autore dell'assist, ma al 37' una dormita difensiva permette a Caselli di trovare il pareggio con un tocco sotto porta su traversone di Hoxha che attraversa tutta l'area: 1 – 1.A questo punto l'inerzia si ribalta e al 40' è Metti a salvare sulla linea di porta il clamoroso ribaltone ospite.L'intervallo porta consiglio alla Bobbiese, che nella ripresa torna in campo con lo spirito da battaglia e al 56' trova il gol partita grazie a Mattia Cloralio, proprio nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. Il sette neroverde fa un gran regalo a se stesso e a tutto la Bobbiese con una perfetta staffilata dal limite che si infila nell'angolino dopo l'ottima sponda di Scabini: 2 – 1.BOBBIESE- ATLETIC CDR MUTINA 2- 1BOBBIESE: Ansaldi, Guglielmetti A., Metti, Gambazza, Balbo, Compaore, Cloralio (80' Tessera), Bongiorni, Scabini (80' Velardi), Imprezzabile (85' Biolchi), Russo (26' Guglielmetti E.). All. Bongiorni.ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Vacondio (29' Gargano), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cremaschi, Gualdi (46' Cuoghi), Fantastico, Hoxha, Panzanato (65'Teggi). All. Paganelli. ARBITRO: Monaco di Bologna.RETI: 29' Scabini, 37' Caselli, 56' Cloralio.