Eccellenza: la Cdr Mutina sogna lo sgambetto alla capolista Vianese ma finisce 3-3

Il tabellino

Splendida partita, soprattutto per il pubblico, fra Atletic Cdr Mutina e Vianese, due squadre che si sono date battaglia e che alla fine hanno terminato la contesa sul risultato di parità: 3-3. La Vianese va in vantaggio col solito Bertetti, poi recuperano i modenesi con Hoxha, ma il difensore centrale Contipelli trova il guizzo per realizzare il 2-1 per i reggiani, un risultato che viene però recuperato ad inizio ripresa da Castelli, mentre Cuoghi, poco dopo, porta addirittura in vantaggio i modenesi, che si vedono riacciuffare grazie a una magia di Falanelli verso la mezzora della ripresa. Insomma, una vittoria rossoblù avrebbe mantenuto a distanza il Nibbiano che invece, grazie al successo per 4-3 in casa contro la Fidentina Borgo San Donnino, ha riagguantato la Vianese in vetta.Venendo alla cronaca del match, dopo 5’ combinazione veloce fra Falanelli e Bertetti con Oneto che riceve palla e conclude di prima intenzione, ma la sfera termina a lato. Passano due minuti e Cortesi lavora una bella palla sulla destra, portandola sul fondo da dove mette in mezzp per Bertetti che calcia di prima e gonfia la rete da distanza ravvicinata: 0-1. Un minuto dopo ancora la Vianese: Vaccari scappa sulla destra e crossa per Silvestro che, ben posizionato sul palo opposto, conclude però alto.Al 27’ l’Atletic pareggia: retropassaggio di testa di Cortesi non controllato bene da Della Corte; Hoxha ne approfitta e sulla corta respinta della difesa reggiana, gonfia la rete vianese: 1-1. Gli ospiti ragiscono prontamente e Oubakent ci prova con una bella penetrazione in area, conclusa con un tro al volo che l’ottimo Ricaldone, in scivolata, riesce a deviare in corner. Due minuti dopo Falanelli, da corner, scodella in mezzo un pallone perfetto per la testa di Matteo Contipelli, che batte l’estremo locale, infilando la sfera sul secondo palo: 1-2.Nella ripresa partono forte i modenesi con Caselli che, dal limite, riesce a liberarsi al tiro, ma la palla esce sul palo opposto. Dopo 3’ ci prova anche Riky Bernabei, specialista sui calci piazzati, ma la sfera termina di poco alta. Al 9’ l’Atletic pareggia: Caselli riprende una ribattuta della difesa e calcia deciso dal limite, superando Della Corte, grazie al contributo di una deviazione fortuita. All’11’ Fantastico entra in area e viene atterrato da Della Corte: il rigore è netto. Sul dischetto si porta lo specialista Hoxha, ma il portierone rossoblù rimedia al proprio errore e neutralizza il penalty dagli undici metri.La partita è ancora aperta, oltre ad essere viv a e divertente, tant’è che al 21’ l’Atletic Cdr passa addirittura in vantaggio: retropassaggio corto di Oubakent; sulla sfera si avventa Hoxha che conclude a rete, ma trova Della Corte pronto alla respinta; la palla però resta in zona e Cuoghi è il più lesto di tutti a calciare a rete, portando in vantaggio i modenesi: 3-2. La Vianese non ci sta e si riversa in attacco, tant’è che al 27’ Falanelli riceve palla da un compagno, si gira prontamente dal limite dell’area, da dove infila l’angolino basso, riportando il risultato in parità. A quel punto la Vianese cerca di vincere e mette in campo il centravanti Capelluzzo per Oneto, ma il risultato non camnbia. L’ultimo sussulto arriva al 34’, su un’azione corale, quando Oubakent serve al centro dell’aera una bella palla per Silvestro che conclude di prima intenzione, costringendo Malagoli a salvare la propria porta con un grande intervento, deviando la sfera in corner. Poco dopo mister Sarnelli si gioca anche la carta Gonzalo Martinez, che arriva subito al tiro dal limite, ma la conclusione è debole e Maagolo la neutralizza a terra.A quel punto le due squadre, dopo essersi date battaglia, sembrano accontentarsi del pareggio e non si fanno del male. Finisce quindi 3-3, ma ora la Vianese, per mantenersi in vetta, dovrà superare domenica prossima il Brescello Piccardo, anche perché il Nibbiano potrebbe vincere a Fabbrico e continuare a rimanere in vetta, con o senza i rossoblù.ATLETIC CDR MUTINA-VIANESE 3Marcatori: al 6’pt Bertetti (V), al 25’pt Hoxha (A), al 32’pt Contipelli (V), all’9’st Caselli (A), al 21’st Cuoghi (A), al 27’ st Falanelli (V).Atletico Cdr Mutina: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli, Serra (1’ st Ognibene), Ricaldone, Cuoghi, Sakaj (9’ st Gualdi), Fantastico (40’ st Teggi), Hoxha (41’ st Panzanato), Cremaschi. A disp.: Schena, Gollini, Canosa, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli.Vianese: Della Corte, Cortesi, Silvestro, Bernabei (15’ st Pezzani), Moretti, Contipelli, Oubakent (35’ st Martinez), Vaccari, Bertetti, Oneto (26’ st Cappelluzzo), Falanelli. A disp.: Caccialupi, Di Gesù, Paterlini, Martini, Zafferri, Cesar Tesa. All. Sarnelli.Arbitro: Sapio di Cesena.Note: ammoniti Contipelli, Ricaldone, Sakaj, Teggi (A) e Della Corte (V).